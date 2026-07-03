"呪場"ミステリーホラー『THE MUMMY/ザ・マミー 棺の中の少女』のデジタル配信（販売、レンタル）が開始となった。また、ブルーレイとDVDが2026年9月16日に発売されることもあわせて発表された。

『THE MUMMY/ザ・マミー 棺の中の少女』は、『死霊館』（2013〜）シリーズの監督ジェームズ・ワン、『M3GAN/ミーガン』（2022）のプロデューサーであるジェイソン・ブラムによるホラースタジオ・ブラムハウス、さらに『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）スタジオのワーナー・ブラザースがタッグを組んだ"呪場"ミステリーホラー。監督は、『死霊のはらわた ライジング』（2023）のリー・クローニンが務める。世界最古の都市伝説、エジプトのミイラの呪いを題材に、少女失踪の真相解明に向けて、エジプトの因習や伝説に紐づいた数々の謎と恐怖が交差する本作は、冒頭から恐怖の世界へ引き込まれること必至。

デジタル販売とブルーレイには「メイキング」「血まみれでグロテスクな映画のマジック」「憑依や古代の悪魔を表現する」「未公開シーン集」の4つのチャプターからなる30分を超える映像特典を収録。リー・クローニン監督が語る、これまでに見たことのないようなホラー映画を作り上げるためのビジョンや未公開シーン集まで、本作の魅力に迫る内容となっている。

配信プラットフォームは、Apple TV、Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、music.jp、milplus、U-NEXT、Leminoとなっている。デジタル配信開始にあわせて、本編のプレビューを公開。舞台はエジプト。ある家族が外出から自宅に戻ると飼っていた鳥が突然死を遂げており、そのトリガーで夫婦は「その時がきた」とピラミッド型のお墓がある秘密の場所へ.……。何も変化が無いと一安心した矢先、埋葬されていたミイラが覚醒し、恐怖の始まりへと誘い出す。

ブルーレイとDVDの発売は2026年9月16日となるが、価格は2026年7月3日の時点で未定。