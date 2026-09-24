A24×ジョナ・ヒル製作のパニックホラー『Y2K』の本予告とポスタービジュアルが公開

A24が製作し、『mid90s ミッドナインティーズ』（2018）のジョナ・ヒルがプロデューサーに名を連ねる、"2000年問題が本当に起きた世界"を描いた青春パニックホラー『Y2K』（2026年12月25日公開 配給：東京テアトル、シンカ）の本予告とポスタービジュアルが公開となった。

『Y2K（ワイツーケー）』は、もし「2000年問題が本当に起こったら？」をテーマとした青春パニックホラー。「Y2K」は"Year 2000（2000年）"の略。いまや2000年前後のファッションやカルチャーを象徴する言葉として注目を集めているが、もともとは、コンピュータが西暦を下2桁で処理していたため「00年」を「1900年」と誤認し、世界規模のシステム障害が起こると懸念された「2000年問題」を指す。

舞台は、1999年12月31日。冴えない高校生のイーライと親友のダニーは、憧れの同級生ローラも参加するニューイヤー・パーティーへと潜り込む。酒と音楽に浮かれる若者たちが新しい時代の幕開けを祝う中、時計はついに午前0時に。しかし2000年を迎えた瞬間、それまで人間に使われるだけだった家電やコンピュータ、電子機器たちが一斉に意志を持ち、人類への攻撃を開始した。殺人マシンと化したパソコン、VHSデッキ、電子レンジ、そして、あのタマゴ型の時計機能付き電子ゲームたち――。人類滅亡の危機に立ち向かうことになったのは、スクールカーストの端っこにいる高校生たちだった。

製作を務めるのは、『マネーボール』（2011）『ウルフ・オブ・ウォールストリート』（2013）でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされ、90年代のスケートカルチャーと少年たちの青春を描いた『mid90s ミッドナインティーズ』では監督を務め、高い評価を得たジョナ・ヒル。共同製作には、世界的ヒットドラマ『一流シェフのファミリーレストラン』（2022〜26）を手がけたクリストファー・ストーラーらが名を連ねる。また、『ブリグズビー・ベア』（2017）で共同脚本・主演を務めたカイル・ムーニーが、本作では監督・共同脚本を担当。SFホラーのスリルに、ちょっとおバカで愛すべき青春コメディの魅力を掛け合わせ、予測不能なエンタテインメントに仕上げた。

主人公イーライを演じるのは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のジェイデン・マーテル。彼が思いを寄せるローラ役には、『ウエスト・サイド・ストーリー』（2021）のレイチェル・ゼグラー、親友ダニー役には『デッドプール2』（2018）のジュリアン・デニソン。いま注目を集める若手スター3人が、人類の命運を懸けて、悪夢と化した一夜を駆け抜ける。

この度公開となった本予告では、冴えない高校生のイーライと親友のダニーが、意を決して、憧れの同級生ローラも参加するニューイヤー・パーティへ飛び込む姿が映し出される。酒に音楽に酔いしれ、大騒ぎする若者たちで溢れかえる会場。そしてついに2000年を迎えたその瞬間、空気は一変。突然の停電に事態を飲み込めないままの彼らに、"殺人マシン"と化したたまご●ちやVHSデッキなど、電子機器たちが一斉に襲いかかる。予測不能かつ制御不能なカオスの中、人類滅亡の危機に立ち向かったのは、イーライをはじめとする、まさかの"イケてない"男子たち。さらに、リンプ・ビズキットのフレッド・ダースト（本人）も参戦し、世界を救うための"ぶっ壊し（Break Stuff）"上等の反撃が、いま始まる。果たして彼らは、Y2Kが巻き起こす"史上最悪のバグ"を直し、無事に卒業することはできるのか!? ハイテンションな展開がノンストップで繰り広げられる、中毒性MAXの本予告。ノスタルジーと恐怖が交差する世界観をスクリーンに映し出したのは、『マトリックス』（1999）、『ベイビー・ドライバー』（2017）、サム・ライミ監督版『スパイダーマン』シリーズ（2002〜07）など数々のヒット作を手掛けてきた撮影監督、ビル・ポープ。90年代のどこか懐かしい空気感から、一転して巻き起こる電子機器たちの大暴走まで、目を釘付けにする映像表現にも注目だ。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、これまで数多くの映画のパンフレットやポスターのデザインを手がけてきた、グラフィックデザイナー・大島依提亜がデザインを担当。「Y2Kバグ、マジ狂ってる」のコピーとともに、人類を滅亡の危機へと追い込む前代未聞のバグに困惑するイーライたちの姿を活写。その周辺には、彼らに襲いかかるように、血まみれの電子プラグや電子レンジ、車のおもちゃ、そしてたまご●ちなど、"殺人マシン"と化した電子機器たちがズラリ。世紀末のY2Kのバグが引き起こす、ハチャメチャな世界観が凝縮された、インパクト抜群の仕上がりとなっている。

本作は、前述のリンプ・ビズキットのボーカリスト、フレッド・ダーストのほか、豪華キャストにも注目が集まっている。イーライたちのクラスメイト役として、グラミー賞ノミネート歴をもつ次世代のスターラッパー、ザ・キッド・ラロイも出演。さらには、青春コメディ映画『クルーレス』（1995）などで知られるアリシア・シルヴァーストーンが、イーライの母親役として登場するほか、監督を務めたカイル・ムーニーは、レンタルビデオの店員・ギャレット役として出演も果たしている。