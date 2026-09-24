心理ホラー『HOLE／ホール　呼び戻したら、戻れない』のポスタービジュアルと予告編、場面写真が公開

『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のプロデューサー、ロイ・リーが放つ、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』（2026年12月4日公開 配給：ポニーキャニオン）のポスタービジュアルと予告編、場面写真が公開となった。

『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』は、「死者と二分間だけ会話できる」という設定のもと、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー。

二分間という短い対話は慰めにもなれば、深い呪いにもなる。心の奥に押し込めてきた怒りや後悔、言えなかった言葉が、地下の湿った闇とともに静かに姿を現す。本作が照らし出すのは、恐怖だけでなく、喪失に囚われた人間の弱さ──取り返しのつかない想いが生む闇である。そしてその闇は、あなたの心にも忍び寄る。『ヘレディタリー／継承』（2018）『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』（2022）へと連なる、"恐怖と感情の両立"を追求する現代ホラーの系譜に、新たな悪夢が刻まれた。

この度、本ポスターと予告編、場面写真が公開となった。本ポスターは、「遺品を与える、死者が憑依する、2分を越えたら終わり」という不穏なコピーと共に、麻袋を被った"女"が中央に佇む。表情の見えないは ずのその姿は、こちらを睨み返すような圧を放ち、画面全体に居心地の悪さを漂わせる。背後には暗闇へ続くレンガの穴がぽっかりと口を開け、死者との再会が恐怖へ転じて いく本作の世界観を象徴し、全体を覆う暗く湿った色調が、心理ホラー特有の不気味さと緊張感を際立たせている仕上がりになっている。

予告編では、疎遠だった父から古いパブ〈Queen's Head〉を引き継いだアイリス（フレイヤ・アーラン）が、残されたビデオメッセージを通じて"死者を蘇らせる力を持つ女"が地下室に潜んでいることを知る場面から始まる。やがて亡き妻との再会を望む男が現れ、アイリスたちは地下の穴へ向かう。死者と対話できるのは、わずか2分間。果たして、その先に待ち受けるものとは――。誰もが手 にしたいと願う禁断の力を巡り、人間の愚かさや欲望、そして呪いが渦巻く救いなき恐怖を予感させる映像となっている。