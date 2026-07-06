父と息子の絆を描いたSFスリラー『オーロラの彼方へ』のブルーレイが9月30日に発売

父と息子の絆を描いたSFスリラー『オーロラの彼方へ』のブルーレイが、2026年9月30日に発売となる。価格は6,369円。。

『オーロラの彼方へ』は、父子の絆を描いたSFスリラー。感動ファンタジーの要素やサスペンス要素も盛り込間れており、最後の最後まで結末が読めないエンターテインメントとしてSFファンの評価も高く、2001年、ハリウッドのSF・ファンタジー作品を称えるサターン賞の最優秀ファンタジー映画作品賞を受賞している。韓国の『シグナル』（2016）、米国の『シグナル／時空を超えた捜査線』（2016）、日本の『シグナル 長期未解決事件捜査班』（2018）といったリメイク作品も存在し、本作のユニークな設定は時代や国境を超えて受け継がれている。

監督は『真実の行方』（1996）『悪魔を憐れむ歌』（1998）のグレゴリー・ホブリット。製作総指揮は『エルム街の悪夢』（1984）のロバート・シェイ、脚本は『モータルコンバット／ネクストラウンド』（2026）『ファイナル・デッドブラッド』（2025）のトビー・エメリッヒと、豪華スタッフが集結した。

1台の無線機を通して、30年後の息子から明日死ぬことを告げられる父役に『デイ・アフター・トゥモロー』（2004）のデニス・クエイド。なんとしてでも30年前の父を救おうとする息子役には『パッション』（2004）でイエス・キリスト役を熟演したジム・カヴィーゼルがキャスティングされている。