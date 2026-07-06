父と息子の絆を描いたSFスリラー『オーロラの彼方へ』のブルーレイが9月30日に発売

父と息子の絆を描いたSFスリラー『オーロラの彼方へ』のブルーレイが、2026年9月30日に発売となる。価格は6,369円。。
『オーロラの彼方へ』は、父子の絆を描いたSFスリラー。感動ファンタジーの要素やサスペンス要素も盛り込間れており、最後の最後まで結末が読めないエンターテインメントとしてSFファンの評価も高く、2001年、ハリウッドのSF・ファンタジー作品を称えるサターン賞の最優秀ファンタジー映画作品賞を受賞している。韓国の『シグナル』（2016）、米国の『シグナル／時空を超えた捜査線』（2016）、日本の『シグナル 長期未解決事件捜査班』（2018）といったリメイク作品も存在し、本作のユニークな設定は時代や国境を超えて受け継がれている。
監督は『真実の行方』（1996）『悪魔を憐れむ歌』（1998）のグレゴリー・ホブリット。製作総指揮は『エルム街の悪夢』（1984）のロバート・シェイ、脚本は『モータルコンバット／ネクストラウンド』（2026）『ファイナル・デッドブラッド』（2025）のトビー・エメリッヒと、豪華スタッフが集結した。
1台の無線機を通して、30年後の息子から明日死ぬことを告げられる父役に『デイ・アフター・トゥモロー』（2004）のデニス・クエイド。なんとしてでも30年前の父を救おうとする息子役には『パッション』（2004）でイエス・キリスト役を熟演したジム・カヴィーゼルがキャスティングされている。
■ストーリー
1999年、ニューヨークにオーロラが発生したある日、ニューヨーク市警察の刑事ジョン（ジム・カビーゼル）は、父の形見の無線機を発見し、ある男と交信することに成功する。その男はなんと、30年前に死んだ父フランク（デニス・クエイド）であった。しかもその日は消防士であった父が救助中に事故死する、まさに前日だったのである。ジョンは、なんとしても父を救おうとするが、過去を変え、新しい未来を創り出そうとしたその行動が、思わぬ事態を招くことに……。
■出演者（役名：俳優名 声の出演：ソフト版／2003年TV放映版）
フランク・サリバン：デニス・クエイド（安原義人／大塚明夫） ジョン・サリバン：ジム・カヴィーゼル（てらそままさき／平田広明） ジャック・シェパード：ショーン・ドイル（家中宏／大塚芳忠） サッチ・デレオン：アンドレ・ブラウアー（石住昭彦／江原正士） ジュリア・サリバン：エリザベス・ミッチェル（深見梨加／安藤麻吹） ゴード・ハーシュ：ノア・エメリッヒ（山本健翔／佐久田脩） タイラー：ジェイコブ・スキピオ
マディ：ルー・ロベル
ディアナ：メリッサ・レオ
パッセンジャー：ジョセフ・ロペス
■スタッフ
監督・製作：グレゴリー・ホブリット
製作：ホーク・コッチ、ビル・カラッロ
製作・脚本：トビー・エメリッヒ
製作総指揮：ロバート・シェイ、リチャード・サパースタイン
撮影：アラー・キビロ
編集：デビッド・ローゼンブルーム
音楽：マイケル・ケイメン
権利元：ワーナー ブラザース ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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