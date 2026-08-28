音楽伝記ドラマ『CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』の場面写真が公開

1970年代ニューヨークの場末にあった小さなバー「CBGB」が、パンク／ニューウェイヴの震源地へと変貌していく過程を描く音楽伝記ドラマ『CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』（2026年10月23日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の場面写真が公開となった。

CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』は、1970年代ニューヨークの場末にあった小さなバー「CBGB」が、パンク／ニューウェイヴの震源地へと変貌していく過程を描く音楽伝記ドラマ。

主人公のヒリー・クリスタルを演じるのは『ハリー・ポッター』（1999〜2011）シリーズのスネイプ先生役で知られるアラン・リックマン。ヒリーの頑固さと不器用な情熱を独特の存在感で体現し、混沌と偶然と情熱が交差し、パンク／ニューウェイヴが形づくられていく瞬間を鮮やかに描き出す。

トーキング・ヘッズがロックの殿堂入りを果たした授賞式で、デイヴィッド・バーンは「俺たちが活動を始めた頃、オリジナル曲を演奏させてくれるクラブはほとんどなかった。ヒリーは演奏する場所を与えてくれた。本当にありがたかった。ヒリーが音楽を存在させたんだ」と、CBGBの創設者であるヒリー・クリスタルを讃えた。

本日、ヒリー・クリスタルの命日である8月28日に、聖地・CBGBでの"パンクな"場面写真が公開となった。CBGBの創立者にしてパンク誕生を支えた伝説的ライブハウスのオーナー、ヒリー・クリスタルをアラン・リックマンが演じる姿が切り取られている。もじゃもじゃの髪を揺らしながらマイクに向かうその佇まいは、混沌と情熱が渦巻いた70年代ニューヨークの空気を一瞬で呼び戻す。さらに、ラモーンズ、ブロンディ、デッド・ボーイズといった後に音楽史を塗り替えるバンドの若き日の姿や、フー・ファイターズのドラマーであるテイラー・ホーキンスが演じるイギー・ポップ、スティングの娘ミッキー・サムナーが演じるパティ・スミスなど、音楽ファンの心をくすぐるショットも多数収められている。