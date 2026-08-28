音楽伝記ドラマ『CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』の場面写真が公開

1970年代ニューヨークの場末にあった小さなバー「CBGB」が、パンク／ニューウェイヴの震源地へと変貌していく過程を描く音楽伝記ドラマ『CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』（2026年10月23日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の場面写真が公開となった。
CBGB ニューヨーク、PUNKが生まれた場所』は、1970年代ニューヨークの場末にあった小さなバー「CBGB」が、パンク／ニューウェイヴの震源地へと変貌していく過程を描く音楽伝記ドラマ。
主人公のヒリー・クリスタルを演じるのは『ハリー・ポッター』（1999〜2011）シリーズのスネイプ先生役で知られるアラン・リックマン。ヒリーの頑固さと不器用な情熱を独特の存在感で体現し、混沌と偶然と情熱が交差し、パンク／ニューウェイヴが形づくられていく瞬間を鮮やかに描き出す。
トーキング・ヘッズがロックの殿堂入りを果たした授賞式で、デイヴィッド・バーンは「俺たちが活動を始めた頃、オリジナル曲を演奏させてくれるクラブはほとんどなかった。ヒリーは演奏する場所を与えてくれた。本当にありがたかった。ヒリーが音楽を存在させたんだ」と、CBGBの創設者であるヒリー・クリスタルを讃えた。
本日、ヒリー・クリスタルの命日である8月28日に、聖地・CBGBでの"パンクな"場面写真が公開となった。CBGBの創立者にしてパンク誕生を支えた伝説的ライブハウスのオーナー、ヒリー・クリスタルをアラン・リックマンが演じる姿が切り取られている。もじゃもじゃの髪を揺らしながらマイクに向かうその佇まいは、混沌と情熱が渦巻いた70年代ニューヨークの空気を一瞬で呼び戻す。さらに、ラモーンズ、ブロンディ、デッド・ボーイズといった後に音楽史を塗り替えるバンドの若き日の姿や、フー・ファイターズのドラマーであるテイラー・ホーキンスが演じるイギー・ポップ、スティングの娘ミッキー・サムナーが演じるパティ・スミスなど、音楽ファンの心をくすぐるショットも多数収められている。
■ストーリー
1970年代ニューヨーク。犯罪率が高く荒廃したロウアー・イーストサイドの片隅に、誰も気に留めない小さなバーがあった。後に世界の音楽史を揺るがす伝説的ライブハウス"CBGB"である。創設者ヒリー・クリスタルが掲げた「オリジナル曲のみ」という異例のルールが、行き場を失っていた若いロック・バンドを引き寄せた。テレヴィジョン、パティ・スミス、ラモーンズ、ブロンディ、トーキング・ヘッズ――後にロック史を塗り替える面々が、まだ粗削りなままこの小さなステージに立った。人生のどん底にいたヒリーが再起を懸けて開業したカントリーバー"CBGB"は、やがて世界のロックシーンを変える"パンクの聖地"へと姿を変えていく。
■出演者
ヒリー・クリスタル：アラン・リックマン
リサ・クリスタル：アシュリー・グリーン
メルヴ・ファーガソン：ドナル・ローグ
デボラ・ハリー：マリン・アッカーマン
スティーヴ・ベイターズ：ジャスティン・バーサ
チーター・クローム：ルパート・グリント
イギー・ポップ：テイラー・ホーキンス
■スタッフ
監督・脚本：ランドール・ミラー
共同脚本：ジョディ・サヴィン
撮影監督：マイケル・J・オジアー
編集：ダン・オブライエン
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