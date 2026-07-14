ガイ・リッチーの監督最新作『グレイ・ミッション』（2026年8月21日公開 配給：AMG エンタテインメント）の予告映像とポスタービジュアルが公開となった。

『グレイ・ミッション』は、アメリカ海軍（Navy SEALs）とイギリス海兵隊（SBS）のエリートが手を組み、法で裁けぬ巨悪に戦いを挑むバディアクション。天才的頭脳を持つ潜入・人質救出のプロ、シドを演じるのはヘンリー・カヴィル。そして、高度な戦闘能力を誇る命知らずの相棒ブロンコを、ジェイク・ギレンホールが演じる。ガイ・リッチーならではのクールでスタイリッ シュな映像、軽快なユーモア、一瞬で爆発する緊張感が漲り、スリルと興奮が途切れることなく押し寄せる。

この度公開となった予告編では、人気声優の中村悠一がナレーションを担当。裏社会専門の最強エージェントコンビ（ジェイク・ギレンホール、ヘン リー・カヴィル）が、ボスの依頼で独裁者の財産を奪い大儲けを企む姿を活写。ガイ・リッチー監督ならではの軽快なユーモアとスタイリッシュな映像美に加え、爆発と疾走が画面を支配する怒涛の戦闘シーンが、 観客のテンションを一気に加速させる爽快な仕上がりとなっている。財産強奪任務から一転、誘拐されたボスを救う「成功率0％のミッション」に挑むのは、戦闘マシンのブロンコと、天才的頭脳を持つシド。ヘリコプターへのロケットランチャー着弾、街中での銃撃戦、激しいカーチェイスなど、極限のスリルに満ちた"何でもあり"のノンストップ・バディムービーがここに誕生した。

あわせて公開となったポスタービジュアルは、燃え上がる炎や、吹き飛ぶトラック、砂埃を巻き上げて走るバギーとともに、サングラスをクールに決めたブロンコとシド、そして彼らのボスで あるレイチェル（エイザ・ゴンザレス）が並ぶ。"法も正義も通じない世界一危険な領域"に挑む、ノンストップアクションへの期待が膨らむ仕上がりとなっている。