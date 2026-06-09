ガイ・リッチーの監督最新作『グレイ・ミッション』（配給：AMG エンタテインメント）の公開が2026年8月21日に決定した。

『グレイ・ミッション』は、アメリカ海軍（Navy SEALs）とイギリス海兵隊（SBS）のエリートが手を組み、法で裁けぬ巨悪に戦いを挑むバディアクション。天才的頭脳を持つ潜入・人質救出のプロ、シドを演じるのはヘンリー・カヴィル。そして、高度な戦闘能力を誇る命知らずの相棒ブロンコを、ジェイク・ギレンホールが演じる。ガイ・リッチーならではのクールでスタイリッ シュな映像、軽快なユーモア、一瞬で爆発する緊張感が漲り、スリルと興奮が途切れることなく押し寄せる。公開日は8月21日で、TOHO シネマズ 日比谷ほか全国公開が決定している。