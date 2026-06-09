ガイ・リッチーの監督最新作『グレイ・ミッション』（配給：AMG エンタテインメント）の公開が2026年8月21日に決定した。
『グレイ・ミッション』は、アメリカ海軍（Navy SEALs）とイギリス海兵隊（SBS）のエリートが手を組み、法で裁けぬ巨悪に戦いを挑むバディアクション。天才的頭脳を持つ潜入・人質救出のプロ、シドを演じるのはヘンリー・カヴィル。そして、高度な戦闘能力を誇る命知らずの相棒ブロンコを、ジェイク・ギレンホールが演じる。ガイ・リッチーならではのクールでスタイリッ シュな映像、軽快なユーモア、一瞬で爆発する緊張感が漲り、スリルと興奮が途切れることなく押し寄せる。公開日は8月21日で、TOHO シネマズ 日比谷ほか全国公開が決定している。
■ストーリー
10億ドルを奪い、姿を消した独裁者サラザール（カルロス・バルデム）から、すべてを奪い返せ。 この「自殺行為」同然の任務に投入されたのは、裏社会専門の最強エージェントコンビ。元SBSの天才頭脳を持つシド（ヘンリー・カヴィル）と、元Navy SEALsの型破り な戦闘マシン、ブロンコ（ジェイク・ギレンホール）。若き敏腕弁護士レイチェル（エイザ・ゴンザレス）に雇われた二人は、法も正義も通用しない《グレイゾーン》へ潜行する。盗聴、潜入、資産差し押さえ――手段を選ばない頭脳戦で、独裁者の巨大帝国を内側から崩壊させていく。 だが、任務成功の目前で予期せぬ事態が発生。レイチェルがサラザールに誘拐されたのだ。連れ去られた先は、武装した軍隊も警察もすべてサラザール支配下の無法の孤島。金とレイチェルを奪還するため、二人の怪物がリミッターを解除する。成功率0%――1秒のミスが死に直結する、世界で最も危険な救出劇が今、始まる。
■出演者（役名／俳優名）
シド：ヘンリー・カヴィル
ブロンコ：ジェイク・ギレンホール
レイチェル：エイザ・ゴンザレス
ボビー：ロザムンド・パイク
アクセル：クリストファー・ヒヴュ
ウィリアム：フィッシャー・スティーヴンス
サラザール：カルロス・バルデム
■スタッフ
監督・脚本・製作：ガイ・リッチー
製作：ジョン・フリードバーグ、デイヴ・キャプラン、アイヴァン・アトキンソン
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