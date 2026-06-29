インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioサプライサービスにおいて、Xiaomi製スマートフォン「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」と、OPPO製スマートフォン「OPPO Reno15 A」を販売開始した。Xiaomi 17T ProとXiaomi 17Tは6月18日から、OPPO Reno15 Aは6月25日から取り扱っている。

Xiaomi 17T Pro

「Xiaomi 17T Pro」の通常価格は、12GB／256GBモデルが一括11万9,980円（24回払いは月額5,006円）、12GB／512GBモデルが一括13万9,800円（同月額5,831円）。端末補償オプションは月額1,200円となっている。

「Xiaomi 17T」の通常価格は、12GB／256GBモデルが一括8万9,980円（24回払いは月額3,752円）、12GB／512GBモデルが一括10万9,800円（同月額4,577円）。端末補償オプションは月額750円。

Xiaomi 17T

「OPPO Reno15 A」の通常価格は、8GB／128GBモデルが一括5万8,320円（24回払いは月額2,432円）、12GB／256GBモデルが一括6万9,120円（同月額2,883円）。端末補償オプションは月額750円とされる。

OPPO Reno15 A

なお、24回払いは回線サービスを同時契約した場合に選択できる支払い方法で、24カ月以内に支払いを終了する場合は残額調整金が発生する。端末代金の支払い完了後はサービスが自動解約され、端末の所有権が利用者に譲渡されるという。

3機種はいずれも、11月4日21時59分まで実施している「スマホ大特価セール」の対象端末となっている。ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、対象端末を同時に申し込んだ場合、1契約者（mioID）あたり1台まで、のりかえ価格が適用される。なお、本キャンペーンの申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線契約と同時に端末の特別価格を適用した申し込み実績がある場合などは対象外となる。

セール適用時の一括価格は、「Xiaomi 17T Pro」が9万9,800円から、「Xiaomi 17T」が6万9,800円から、「OPPO Reno15 A」が4万4,800円からとなる。キャンペーン価格はIIJmioのWebサイトから申し込んだ場合に適用される。