インターネットイニシアティブ（IIJ）は6月11日、個人向けモバイルサービス「IIJmio」の端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、中古未使用品の「iPhone 17e [256GB]」と「Google Pixel 10a [128GB]」の販売を開始した。IIJmioモバイルサービス ギガプランをMNP転入で申し込み、対象端末を同時に購入した場合、のりかえ価格が適用される。

iPhone 17e [256GB] 中古未使用品

追加された端末はいずれも中古未使用品。iPhone 17e [256GB]はソフトピンク、ホワイト、ブラックの3色を用意し、通常価格は一括払いが109,800円、24回払いが月額4,577円。Google Pixel 10a [128GB]はラベンダー、ベリー、フォグ、オブシディアンの4色をそろえ、通常価格は一括払いが89,800円、24回払いが月額3,752円。

また、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、対象端末を同時に購入する場合、1契約者（mioID）あたり1台まで、のりかえ価格が適用される。のりかえ価格は、iPhone 17e [256GB]が一括99,800円、24回払いは月額4,160円、Google Pixel 10a [128GB]が一括69,800円、24回払いは月額2,909円。なお、のりかえ価格はIIJmioのWebサイトから申し込んだ場合に適用され、予告なく変更・終了する場合があるとしている。

Google Pixel 10a [128GB] 中古未使用品

24回払いは、回線サービスを同時に契約した場合に選択できる。24カ月以内に月額支払い終了申込を行う場合は、残額調整金として月額料金×残余月数が発生する。端末代金の支払い完了後、月額支払いに関するサービスは自動解約され、端末の所有権は利用者に譲渡される。なお、両端末とも端末補償オプション（月額550円）に加入できるという。