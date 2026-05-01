インターネットイニシアティブ（IIJ）はこのほど、IIJmioサプライサービスにおいて、AUKEY製「スケルトン充電器 with Type-Cケーブル（2m）」の販売を開始した。販路限定商品で、価格は3,980円。

クリアブルー

クリアグリーン

クリアピンク

クリアグレー

USB Type-Cポートを1口搭載したUSB-AC充電器に、長さ2mのUSB-Cケーブルを同梱した販路限定商品。充電器・ケーブルともに内部が透けるスケルトンデザインで、クリアブルー、クリアグリーン、クリアピンク、クリアグレーの4色を用意する。近年、充電器が同梱されていない端末が増えていることを受けた施策だ。

GaN（窒化ガリウム）テクノロジーと3Dスタッキングテクノロジーを採用し、内部コンポーネントの小型化により充電器本体のコンパクト化・軽量化を実現。本体サイズは約32×32×38mm、重さは約45gで、折りたたみ式プラグを採用し携帯性にも配慮した。

クリアブルーパッケージ画像

クリアグリーンパッケージ画像

PD3.0に対応した最大20W出力（5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A）のほか、PPS（5V～11V 1.8A）にも対応。入力はAC 100－240V 50／60Hz 0.5A。Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォン、iPhone 15以降のiPhoneシリーズ、iPad、タブレット端末など幅広い機器への急速充電が可能。

過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理といったAUKEY独自の多重保護システムを搭載しており、充電器本体にはメーカー2年保証（同梱のUSB-Cケーブルは1年保証）が付帯する。