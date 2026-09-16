インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月15日、MVNOサービス「IIJmio」とすみっコぐらしがコラボレーションしたオリジナルグッズが当たる「Xフォロー&リポストキャンペーン」を開始した。

IIJmioでは、8月26日に「すみっコぐらし」を同サービスのアンバサダーとして起用すると発表。9月5日にはユーザーとの交流イベント「IIJmio meeting」でアンバサダー就任式を実施している。

今回のキャンペーンでは、IIJmioのX公式アカウント「@iijmio」をフォローし、指定の投稿をリポストした人の中から抽選で35人に、すみっコぐらしのオリジナルコラボグッズ（ハンドタオル）をプレゼント。ハンドタオルは今治産でやさしい肌触りという。

応募期間は2026年9月15日11時から9月30日14時59分まで。対象は日本国内在住者。当選者には後日、IIJmioのX公式アカウントからDMで発送に関する案内が送られる。