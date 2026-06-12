インターネットイニシアティブ（IIJ）は、コンパクトな筐体に5,000mAhの大容量バッテリーを搭載したFCNT製スマートフォン「arrows We3」を、IIJmioサプライサービスで6月25日に販売開始する。ライトブルー、ブラック、ホワイトの3色を用意し、一括価格は4GB／64GBモデルが42,000円、8GB／128GBモデルが56,800円。

「arrows We3」の通常価格は、4GB／64GBモデルが一括42,000円、24回払いの場合は月1,761円。8GB／128GBモデルは一括56,800円、24回払いの場合は月2,377円。回線サービスを同時に契約した場合、支払い方法として24回払いを選択できる。

同端末は「スマホ大特価セール」の対象端末として販売される。IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、対象端末を同時に購入した場合、1契約者のmioIDあたり1台までキャンペーン価格で提供される。

キャンペーン価格は、4GB／64GBモデルが一括19,800円または月826円、8GB／128GBモデルが一括39,800円または月1,659円。期間は11月4日まで。IIJmioのWebサイトから申し込んだ場合にキャンペーン価格が適用される。また、同端末はいずれも端末補償オプション（月750円）の対象となる。