インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、他社サービス連携型オプション「audiobook.jp 聴き放題プラン」を10月1日に提供開始する。月額料金は1,331円で、IIJmio経由の申し込みでは初回に限り最大1カ月間の無料トライアルが利用できるという。

IIJmioのロゴ

「audiobook.jp」は、350万人以上の会員が利用する「聴く読書」サービス。日本マーケティングリサーチ機構の2023年11月の調査で、日本語オーディオブックの書籍ラインナップ数が国内No.1とされている。聴き放題プランでは、対象のオーディオブックを定額で聴くことができる。

無料トライアルは、IIJmio公式サイト経由で初めて同プランを申し込むユーザーが対象。利用開始月を1カ月目とし、その月末までが適用期間となる。

また、「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」または「IIJmioひかり」と同オプションをセットで契約すると、月額料金から220円を割り引く「オプションセット割引」が適用される。適用には、会員専用ページで「IIJmioからのご案内メール（メールマガジンなど）」を「受け取る」に設定しておく必要がある。

申し込みは、ギガプランまたはIIJmioひかりの新規申し込みと同時に行えるほか、既存のIIJmio利用者は「IIJmio会員専用ページ」から申し込める。

あわせて同社は、提供開始を記念した「audiobook.jp スタート応援キャンペーン」を2026年10月1日～2027年1月31日に実施する。期間中にIIJmioで初めて同プランを申し込み、ギガプランまたはIIJmioひかりとセットで利用すると、利用開始月を1カ月目として、2カ月目と3カ月目の月額料金から、それぞれ321円を割り引く。「ご案内メール」の受け取り設定も適用条件となる。