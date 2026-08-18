音楽ドキュメンタリー『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』のティザーポスターと特報が公開

セックス・ピストルズのベーシスト、グレン・マトロックの著書"I Was a Teenage Sex Pistol"を原作としたドキュメンタリー映画の邦題が『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』（配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）に決定し、2026年10月2日より新宿武蔵野館ほか全国にて公開となる。発表にあわせて、ティザーポスターと特報が公開となっている。

『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』は、ピストルズのベーシスト、グレン・マトロックの著書"I Was a Teenage Sex Pistol"を原作としたドキュメンタリー映画。セックス・ピストルズの物語には、仕掛け人のマルコム・マクラレンと、後に世界的デザイナーとなるヴィヴィアン・ウエストウッドによる「台本」が存在したという。本作は、その「台本」から消された男、初代ベーシスト、グレン・マトロックが、全てを語りつくした、衝撃のアナザーストーリー。当時のライブ映像や関係者インタビュー、さらにマトロック自身の貴重なライブパフォーマンスも収録している。

今回公開となったティザーポスターは、「だまされた気分になったことはないか？」という挑発的なコピーとともに、アルバムジャケットを彷彿とさせる鮮烈なイエローを背景に、グレン・マトロックを中心とした初期セックス・ピストルズのメンバーを大胆に切り取った印象的なビジュアルとなっている。あわせて公開となった特報映像は、インタビュアーがグレン・マトロックに「ピストルズの多くの曲は、本当はあなたが作ったって？」と、その真実に迫る質問を投げかけるシーンから幕を開ける。当時の貴重なライブ映像が映し出される中、ラストで切り取られるジョニーの虚ろな表情が意味するものとは――。結成から解散までのわずか数年間に何が起き、どのような真実が隠されていたのか。これまで曖昧にされてきたセックス・ピストルズの歴史が、ついに再検証されることを予感させる、ファン必見の映像となっている。