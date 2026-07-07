ブリットポップの代表バンド、オアシスのライヴ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）が2026年9月11日より2週間限定で劇場公開される。

『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が9月11日より2週間限定で劇場公開

Photo：Simon Emmett

『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、オアシスのメインソングライターのノエル・ギャラガー、ボーカルのリアム・ギャラガーによる伝説の再結成ツアー「Oasis Live '25」に密着し、近年最も注目を集めたロックンロールのカムバックを描くライヴ・ドキュメンタリー作品。ちょうど1年前、オアシスはウェールズ・カーディフで「Oasis Live '25」の初日を迎え、16年ぶりのライブパフォーマンスを披露したが、そこから1年を経て本作の公開が決まった。

この度公開となったティザー予告映像では、2025年の再結成ツアーで熱狂する世界中の観客たちが映し出され、「リアムとまたやるなんて、まだ想像できない」と語るノエル、「あれじゃ終われなかった」と明かすリアムの言葉が紹介され、「長い夜がついに明ける（THE GREAT WAIT IS OVER）オアシスの復活を目撃せよ」の印象的なテキストの後で、「大騒ぎになるぞ」という期待感を煽るリアムの宣言で締めくくられる。ティザー予告とともに、写真家サイモン・エメットが撮影したバックステージで親しげに顔を寄せ合って話すノエルとリアムの姿が写された場面写真も公開となっている。

本作では、リハーサルやステージ上だけでなく、バックステージの様子や、20年ぶりに実現したノエルとリアムの合同インタビューも収録。世界規模で完売となったツアーの舞台裏や、オアシスの音楽が多くの人々や世代に与えた深い影響にも迫る。

企画・脚本・製作・監督を務めたスティーブン・ナイトは「オアシスのワールド・ツアーは世代や文化、国境といった障壁を越えて人々を結びつけた。そして、この崩れゆく世界に『和解』というメッセージを語りかけたんだ。映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は、ライヴへのチケットというだけに留まらない。この映画はバックステージ・パスであり、15年ぶりにリアムとノエルが向かい合ってこれまでのことやこれからのことを率直に語り合う、そのテーブルに参加できる特等席でもあるんだ」とコメントする。

未公開映像や独占映像を多数含む本作は、Sony Music Entertainment UKとの協力のもと、Sony Music Visionが提供し、magna studiosとともに、『堕天使のパスポート』（2002）でアカデミー賞脚本賞にノミネートされたスティーブン・ナイトが制作。ディラン・サザンとウィル・ラブレースも監督を務める。プロデューサーはサム・ブリッジャーとガイ・ヒーリー。エグゼクティブプロデューサーにはケイト・シェパード、マリサ・クリフォード、ダブッド・カルバシオン、トム・マッケイ、クリスタ・ウェグナー、イザベル・デイビス、ティム・オシェアが参加。音響はアカデミー賞受賞のジェームズ・メイザー、ターン・ウィラーズ、撮影監督はハリス・ザンバルコス、編集はジョージ・クラッグとマルティナ・ザモロというクリエイティブチームで制作されている。