『スリー・ビルボード』『イニシェリン島の精霊』で知られるマーティン・マクドナー監督最新作『ワイルド・ホース・ナイン』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）が第83回ベネチア国際映画祭で上映され、主演のジョン・マルコヴィッチがヴォルピ杯 男優賞を受賞した。

『ワイルド・ホース・ナイン』、ヴェネチア国際映画祭でジョン・マルコヴィッチ（写真右）がヴォルピ杯 男優賞を受賞

『ワイルド・ホース・ナイン』は、モアイ像で知られるイースター島（ラパ・ヌイ）を舞台に、1973年のチリ軍事クーデター直前、島へと送り込まれたCIAのエージェント2人に起こったことを描く。

CIAエージェントのひとり、クリスを演じるのは、ジョン・マルコヴィッチ。もう一人のエージェント、リーを演じるのは、サム・ロックウェル。CIAの局長・MJにスティーヴ・ブシェミがキャスティングされているほか、南米を代表する名優マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラスに、ミュージシャンであり、俳優としてもジム・ジャームッシュ作品の常連として知られるトム・ウェイツ、リチャード・リンクレイターやハル・ハートリー、グレッグ・アラキ作品に出演し、90年代にインディペンデント映画のミューズと称されたパーカー・ポージーの出演が明らかになっている。

この度、第83回ベネチア国際映画祭にて、主演のジョン・マルコヴィッチがヴォルピ杯 男優賞を受賞。マルコヴィッチ本人からコメントが到着した。

▪️ジョン・マルコヴィッチ

過去83回にわたり、数多くの素晴らしい俳優たちに贈られてきたこの賞に選ばれ、大変光栄に存じます。

今年、私たちの映画『ワイルド・ホース・ナイン』をヴェネチア国際映画祭に招待してくださったアルベルト・バルベーラ氏に感謝するとともに、本作を温かく迎えてくださった観客の皆様にも感謝申し上げます。

この栄誉を授けてくださった審査員の皆様に感謝申し上げます。また、この素晴らしい脚本を執筆し、見事な演出を手掛けてくれたマーティン・マクドナー、そして私にこの素晴らしい役を授けてくれたことにも感謝します。

さらに、素晴らしい共演者の皆様、とりわけ私の相棒である偉大なサム・ロックウェルにも感謝します。

そして、今晩の式典に出席できず申し訳ありません。ぜひ出席したかったのですが、今夜と明日の夜はモントリオールで撮影があるためです。ありがとうございました。



本映画祭では、マーティン・マクドナー監督をはじめ、ジョン・マルコヴィッチ、サム・ロックウェル、スティーヴ・ブシェミ、マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス、パーカー・ポージーらも集結したワールドプレミアが開催されたばかりでもある。本編の上映後には約15分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こる大熱狂に包まれた。世界中から集まった批評家たちからも、「まさにマクドナーの真骨頂（ハリウッドレポーター誌）」、「観る者の心を焼き尽くし、かつ涙が出るほど笑わせてくれる。（デイリー・テレグラフ誌）☆☆☆☆☆（満点）」、「ジョン・マルコヴィッチとサム・ロックウェルは完璧なコンビ。（ヴァラエティ誌）」、「（マルコヴィッチ）この役柄に無限の深みを築き上げている。彼の最高傑作（ハリウッドレポーター誌）」、「ブシェミにとって、天の恵みのようなハマり役（ハリウッドレポーター誌）」と最高評価が相次いでいる。

マルコヴィッチはワールドプレミアで「私は人生を通して、大好きなことをやってきました。これからもそれを続けていくつもりです。引退するつもりはありません。時が来れば、周りが私を引退させてくれるでしょう。それが物事の自然な流れだと思いますから」と生涯現役も宣言している。

すでにアカデミー賞主演男優賞への期待も高まっているが、過去ヴェネチアでヴォルピ杯の栄冠を掴んだジャン・ギャバン、三船敏郎、アレック・ギネス、ジェームズ・スチュアートからショーン・ペン、ハビエル・バルデム、ウィレム・デフォー、ブラッド・ピットと名優が並ぶも、同一主演作でオスカーに輝いたのは、５度のオスカーノミネートを誇る伝説的名優ポール・ムニただ一人（1936年第4回）。マルコヴィッチが90年の時を超え、そのジンクスを破れるか、大いに注目される。