カン・ハヌル×キム・ヨングァン×チャウヌ（ASTRO）共演の⻘春トラベル・ムービー『ファーストライド』（2026年9月25日公開 配給：クロックワークス）の初めての海外旅行を指南する【海外旅行ガイド映像】が到着した。あわせて、アザービジュアルも公開となっている。

『ファーストライド』は、高校卒業とともに叶うはずだった卒業旅行を、大人になって叶えるべく初めての海外旅行へと旅立つ幼馴染4人の姿を描いた⻘春トラベル・ムービー。成績優秀でケンカっ早い"勤勉バカ"・テジョンを演じるのは、カン・ハヌル。頭の中も性格もとにかく明るい"無邪気なバカ"・ドジン役には、キム・ヨングァン。そして、息をするだけで笑いをもたらす"顔天才バカ"ことヨンミン役には、ASTROのチャウヌが兵役前最後の作品にして映画初主演を飾る。さらに、目を開けたまま寝る特技（？）を持つ"ウザいバカ"・グムボク役を、800倍のオーディションを勝ち抜いたカン・ヨンソクが熱演。バカだけど愛さずにはいられない24年来の親友を豪華キャスト陣が自然体で演じ、抜群のケミストリーを生み出している。

この度公開となったのは、幼馴染4人たちと、半ば強引に旅に参戦したテジョンに恋する一途な女・オクシム（ハン・ソナ）との初めての海外旅行から学ぶ【海外旅行ガイド映像】。念願の"初海外"に浮かれまくる幼馴染4人。映像では、いつも以上に悪ノリが止まらないドジン、グムボクらに、旅行開始早々から手を焼くテジョンの姿が映し出されている。彼らの観光を案内するのは、不自然なほどの満面の笑みを浮かべる、何やら怪しげなツアーガイド。ところが早くもトラブル発生。テジョンをぶん殴り、海へと逃亡する姿が捉えられている。不運に見舞われる中、夜の街に繰り出した4人。ようやく楽しい旅行が始まるかと思いきや……羽目を外して今度は警察が出動する事態に？ さらには予約していた飛行機には乗り遅れ……。行く先々でトラブルを巻き起こす4人の姿を反面教師に、初めての海外旅行での心得が学べる（!?）映像に仕上がっている。

あわせて、アザービジュアルも公開となった。じゃれあい、ふざけ合う彼らの距離感からも、幼い頃からずっと一緒だった4人の絆が感じられる仕上がりになっている。さらに、彼らの顔には、「勤勉バカ」「無邪気バカ」「顔天才バカ」「ウザいバカ」という文字もあしらわれ、個性豊かなキャラクターの魅力が凝縮されている。一筋縄ではいかない彼らの"卒業旅行"の行方に、ますます期待が膨らむ。