ブラッド・ピット主演、デヴィッド・エアー監督の映画『ハート・オブ・ビースト』（2026年9月25日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ／東宝）のMX4D/4DX/Dolby Cinemaでの上映が決定し、この発表にあわせて、特殊フォーマットスペシャルポスター2種と特別映像が公開となった。

『ハート・オブ・ビースト』は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みをともにする姿、「絆」を真正面から描いたドラマ。

主演を務めるのは、『F1／エフワン』（2025）のヒットも記憶に新しいブラッド・ピット。アラスカの奥地で、心と体に傷を負った退役軍用偵察犬オーディンとともに、「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズを演じる。さらに、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞助演男優賞に輝いたJ・K・シモンズが共演し、物語に確かな厚みをもたらす。監督は、アメリカ海軍への従軍経験もあり、リアリティ溢れる描写と緊張感のあるアクション演出で定評のデヴィッド・エアー。ブラッド・ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。

この度、MX4D/4DX/Dolby Cinemaでの上映が決定し、この発表にあわせて、特殊フォーマットスペシャルポスター2種と特別映像が公開となった。

ポスタービジュアルには、ジェームズとオーディンが寄り添うように佇む姿が大きく描かれている。相棒の背中にそっと顔を寄せるオーディンと、彼を優しく抱き寄せながら静かに前を見据えるジェームズ。過酷な旅の中で互いに支え合う"バディ"の姿からは、言葉を交わさずとも通じ合う強い信頼関係が感じられる。深い森を思わせる背景と二人の表情を鮮明に捉えたビジュアルは、雄大なアラスカの大自然を舞台に紡がれる物語への期待を高める仕上がりとなっている。

発表されたMX4D・4DX上映では、彼らに降りかかるアラスカの大自然による試練の数々に合わせて座席が揺れ、風や振動などの特殊効果が加わることで、まるでその場にいるかのような臨場感を体感できる。一方、Dolby Cinemaでは、圧倒的な映像美と立体音響によって、広大なアラスカの景色から二人の繊細な表情まで、物語の世界へ深く引き込まれる没入感を味わえる。

さらに、あわせて公開となった特別映像は、大自然の中を懸命に生き抜こうとするジェームズとオーディンの姿を捉えている。密林、激流、そして凶暴なグリズリーまで、次々と立ちはだかる困難に挑みながらも互いを想い支え合う二人。極限の状況でも決して揺らぐことのない絆と、強い意志が描かれている。