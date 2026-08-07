民間伝承ホラー『スターヴ・エイカー 召喚』の日本版予告と場面写真が公開

英国ヨークシャー地方を舞台に、土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた『スターヴ・エイカー 召喚』（2026年9月11日公開 配給：ミッドシップ）の日本版予告と場面写真が公開となった。

『スターヴ・エイカー 召喚』は、英国ヨークシャー地方を舞台に、土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた民間伝承ホラー。監督・脚本はイギリス映画界の気鋭、ダニエル・ココタジロ。民間伝承ホラーの伝統を現代的な感性で再構築した本作は、BFIロンドン映画祭で最高賞を競う公式コンペティション部門に選出された。海外の有力誌から「見事なまでに不気味な空気感」（スクリーン・デイリー）、「稀有な感覚的精密さと、洗練された形式美」（バラエティ）、「知的な演技が、恐怖に命を吹き込む」（ガーディアン）など、も絶賛の声が届いている。そして『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』（2022〜）のマット・スミス、『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』（2022）『セイント・モード/狂信』（2019）のモーフィッド・クラークの2人が主演を務める。撮影前には4日ほどリハーサルを行い、特にマット・スミス演じるリチャードは考古学者という役柄のため、発掘技術のような具体的な動作を確認したり、考古学者に現場に来てもらって助言を受けるなど、実際に作業を行いながら人物像を作り上げていったという。

今回公開となった予告編は、人里離れた地の一家に降りかかった不幸から始まる。喘息発作で窒息状態の幼い息子・オーウェン（アーサー・ショー）に必死に呼びかける母のジュリエット（モーフィッド・クラーク）。その呼びかけも虚しく、夫婦は愛する息子を失ってしまう。途方に暮れる夫婦を見つめる愛らしいウサギーー。悲しみに囚われたままのジュリエットは、地元の女性フォード夫人（メラニー・キルバーン）から「悪魔を追い出せば、かなり楽になるわ」と霊的な瞑想を通じた交信にのめり込んでいく。考古学者であるリチャード（マット・スミス）は一心不乱に採掘を続け、次第に夫婦の会話は無くなっていく。そんな2人を心配したジュリエットの姉・ハリー（エリン・リチャーズ）もこの＜スターヴ・エイカー＞にやってきた。ハリーはリチャードに問う。「お宝は見つかった？」リチャードは「まだ探し中だ」というものの、彼の仕事部屋には何かを隠しているようだ。リチャードの部屋の「秘密」、そして地元にまつわる不気味な伝説。来訪者のハリーが「普通じゃない」と慄く「何か」が、この家の中で蠢いているーーーそしてジュリエットが笑顔を見せた時、愛くるしいウサギはすでに夫婦のかけがえのないものとしてそこにある。その代償とは、男が叫ぶ「彼を迎えにきた」の言葉の真意とは……不穏な空気に満ちた仕上がりとなっている。

また、場面写真も一挙15点が公開となった。英国らしい曇天とフォークロアの色彩で統一された世界観が印象的だ。ダニエル・ココタジロ監督は、「英国の風景は、このジャンルにとって本質的なものだと思います。そこには郷愁を呼び起こす力があるからです。私たちは、子供じみた観念や迷信とともに、ある場所を二度と戻らないつもりで置き去りにする。けれども年を取り、故郷を恋しく思ったり、さまざまな事情から戻ることを考えたりする。『スターヴ・エイカー 召喚』は、そうした不安に働きかけています。自分のルーツへ戻ったとき、そこで何が待っているのか。どんな記憶や迷信が、地中から再び浮かび上がってくるのか。リチャードのように、それを現代的で合理的な方法で理解しようとすることはできます。しかし、表面の下には、自分では制御できない何かが潜んでいるのではないかという実存的な恐怖は、常につきまとうのです」と語っている。