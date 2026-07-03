第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出されたツォウ・シーチン監督の『左利きの少女』（2026年8月14日公開 提供：スターキャット 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の場面写真6点が公開となった。

『左利きの少女』は、台湾出身のツォウ・ シーチンの単独監督デビュー作。第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出され、ショートリスト入りを果たしたほか、第26回東京フィルメックスでは観客賞を、第20回ローマ国際映画祭では最高賞を受賞するなど、各国で広く支持を集めてきた。

ツォウ・ シーチンは、本作で制作と編集を務めているショーン・ベイカーとの協業でも知られている。ツォウ監督は、大学生時代にショーン・ベイカーと出会い、『テイクアウト』（2004）で共同監督デビュー、以降はプロデューサーとして『タンジェリン』（2015）、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』 （2017）、『レッド・ロケット』（2021）などで彼を支えてきた。

ツォウ監督の出身地である台湾・台北に実在する「通化街夜市（臨江街夜市）」でロケーションが敢行された本作は、5歳の左利きの主人公・イージン（ニーナ・イエ）が祖父から「左づかいは悪魔」と叱られたことに端を発している。実はツォウ監督自身も「元」左利きの少女で、祖父に右手を使うように助言を受けた実体験を基にしている。撮影には『タンジェリン』同様、全編をiPhoneが使用。

この度公開となった場面写真は、５歳のイージン（ニーナ・イエ）が魅せる天真爛漫な表情と共に、不器用ながらも懸命に生きる母娘3人の姿が捉えられている。母・シューフェン（ジャネル・ツァイ）と姉・イーアン（マー・シーユエン）の口論の狭間で左手を使って食事をとるイージン。子供ながらに複雑な心境を見事に表現しているカットに続き、イージンが興味津々の表情で屋台を見て回る台北の夜市、イーアンと姉妹のカットではきらびやかに明かりを灯す屋台が印象的だ。本編では台北の中心地に実在する通化街夜市でロケーションを敢行、臨場感にあふれる街並みの数々が映し出され、観る者の心を躍らせてくれる。イージンがベッドの上で伸ばした左手をじっと静かに見つめるカットでは、祖父から「左手は悪魔の手だ」とそしられたことから罪悪感を抱き、どこか悲しいまなざしを放ってみせる。その表情は、演技の域を越え「生まれ持った特別な才能の持ち主」とツォウ・シーチン監督が讃えるのも頷けるシーンである。新しい生活を再スタートすべく台北へ引っ越してきたばかりの車中の家族3人のカットは、待ち受ける未来に希望を見出すイージンとは裏腹に、都会での暮らしへと舵を切った理由や一家が抱えているだろう事情を想起せざるを得ない特別な1枚だ。シングル・マザーのシューフェンが心機一転、新たに始めた夜市の麺屋台の片隅で、母の後片付けを待つイージンの姿を捉えた1枚は、幼いながらも母親のビジネスを理解しているもののどこか心許なげに佇む様子が愛おしいショットとなっている。