今週、8月7日はサムスン電子ジャパンから発表済みのSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra、Samsung Galaxy Z Fold 8、Samsung Galaxy Z Flip 8が国内キャリア4社に加え、各ECショップ、家電量販店、そして、サムスンオンラインショップで発売される。お馴染みの折りたたみスマホだ。例年通りFoldとFlipが並行してリフレッシュされ、8に更新されるのかと思っていたのだが、予想を嬉しく裏切り、ちょっと違った斜め上からのラインアップが紹介された。

従来のFoldシリーズのポジションを引き継ぐのはFold 8 Ultraとなる。FlipはFlip 8になり、そして、無印Fold 8が新たなフォームファクタで登場し、あわせて3モデルの展開になる。製品のナンバリングからもわかるように、今年は8世代目の折りたたみスマホだ。



Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra、Samsung Galaxy Z Fold 8、Samsung Galaxy Z Flip 8の3モデル。すべて「折りたたみ」で、ともに完成度が高い

同社の消費者調査によれば52%のユーザーがバー型スマホへの不満から次回は折りたたみスマホを検討しているという。そんなわけで同社は今こそ折りたたみスマホが主流になる時代だと宣言、『「折りたたみ」を選ぶかどうかではなく「どの折りたたみ」にするか』というシンプルなメッセージで市場をリードしていく方針だ。

3モデルともに高い完成度だが、特に、新たに追加された無印Fold 8が異彩を放っている。重量は201gで215gのUltraよりも14gも軽い。閉じた状態で使うサブディスプレイは5.5インチ、開いた状態でのメインディスプレイサイズは7.6インチだ。Ultraよりも小ぶりで折りたたみスマホの特別感があまり感じられない。

折りたたみスマホなのに特別な道具に感じない。せっかくの折りたたみなのに特別感がないというのは褒めているつもりだ。そのカジュアルさがとてもいい。気負わないですむ。そして開いたときの薄さは4.5mmしかない。この薄さはAppleの薄型モデルであるiPhone Airに匹敵するといってもいい。実はFold 8 Ultraを開いたときは厚みが4.1mmしかないのだが、重量が軽いため、4.5mmという数値以上に薄く・エアリーに感じられる。

ボディを開いたときの画面の縦横比は4:3、閉じた画面は10:16と、スマートデバイスの王道をいくアスペクト比だ。このモデルの登場は、今年の折りたたみシーンの台風の目になりそうだ。iOSからの乗り換えハードルをゼロにするために、iPhoneユーザーが機種変更時の対象として新しいGalaxyを選ぶ場合、あらゆる障壁を完全に撤廃したともいう。

気になるAIだが、メーカーからの貸し出し機を使っていて気がつくのは、システム内に3つのAIが共存していることだ。ひとつはサムスン独自のBixby、もうひとつは同社が今後協業していくとしているPerplexity、そして、GoogleのGeminiだ。たとえばボイスウェイクアップでは、AIアシスタントとしてBixbyとPerplexityの両方を有効にしておき、「Bixby」や「Perplexity」の発話で呼び出せる。Perplexityが発音しにくいのはご愛嬌といったところか…。でも、これらの総称が「Galaxy AI」となっているから、余計にややこしい。また、Android端末なので電源ボタンの長押しで登場するのはGeminiだ。

サムスンは「どの折りたたみ？」を選ぶのと同様に、AIもまた「どのAI？」と、ユーザーにエージェントを選ばせようとしているのだろうか。ただ、提供されているAI機能の多くはBixbyによるもので、オンデバイスでのセキュアな処理を含め、画面内容を読み取っての先回りでの案内や提案をするNow nudge、通話、入力、ノート、文字起こし、ウェブ、フォトなどの作業を支援する各種のアシストを司るのはBixbyだ。

ただ、ユーザーは自分がどのAIを使っているのかとまどいがちなので、もう少し、整理して使わせるようにするべきだろう。ここは、重要な課題であるともいえる。Perplexityとの提携が発表されたのは2026年の2月なので、現時点ではすでに半年が経過しているが、詳細にどうなるのかはいまだ謎のままだ。一説には、Bixbyのバックエンドになって、リアルタイムの回答精度が格段に向上するとのことだったが、これからどうなっていくのか。

サムスンとしてはひとつのAIに縛られず、複数のAIアシスタントをひとつのデバイスで自由に使い分けるマルチエージェント戦略を打ち出そうとしているわけだが、それならBixbyをフロントエンドにしたままエージェントとしてPerplexityにルーティングされるだけでもよさそうなものだ。OSレベルで統合されるPerplexityが、しかも、折りたたみスマホという新しい方向性の中で、どのように機能していくことになるのかが気になるところだ。

3種類の新しい折りたたみスマホを、短い期間で試してみたが、どれが自分に向いているのかを決めることはできなかった。やはり迷う…。どの折りたたみ？ そんな迷いに幸せを感じる。