OPPOは6月18日、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」を発表した。カメラ機能を強化した高性能モデル。望遠域の撮影を重視したのが特徴で、遠くの被写体を大きく写せる光学10倍の超望遠カメラと、70mm相当で人物撮影に向く光学3倍の中望遠カメラを搭載した。

SIMフリー版の価格は274,800円。発売は7月8日。カラーはツンドラアンバーとキャニオンオレンジの2色。

5眼カメラを搭載したフラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」

Hasselbladの共同開発による5眼カメラを搭載した高性能モデル。光学10倍カメラ、光学3倍カメラ、1/1.12インチの大型センサーを搭載した光学カメラなど、撮影の幅が広がる。マルチスペクトルカメラも搭載し、自然な色合いに仕上がるようにした。

Hasselbladのロゴやデザインテイストを随所に盛り込んでいる

バッテリーは7,050mAhの大容量で、最大100Wの急速充電に対応。ワイヤレス充電も最大50Wに対応する。SoCはSnapdragon 8 Elite Gen 5で、メモリーは12GB、ストレージは512GBとなる。

ディスプレーは6.8インチのAMOLEDで、144Hz表示と2K解像度に対応。OSはColorOS 16で、防水防塵はIPX8/IPX9/IP6Xに対応する。

別売で、300mmの超望遠レンズを備えたアクセサリー「OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit」を用意する。

300mmの超望遠レンズを備えた「OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit」を装着したところ

本体サイズは約77×163×8.7～9.1mm、重さは約235～236g。