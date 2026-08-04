KDDIと沖縄セルラーは8月4日、1台のスマートフォンで主番号とセカンドナンバーの電話番号を使い分けられる電話／SMS専用サービス「セカンドナンバー」の提供をauの利用者向けに開始した。私用と仕事用の使い分けや、アプリ・インフラ契約などオンラインサービスへの登録、SNSやイベント応募などの用途を想定する。月額利用料は550円。

主番号に加えて、電話とSMS専用のセカンドナンバーを持てるサービス。セカンドナンバーは、auの「電話きほんパック（V）」に含まれる4つの機能が標準で利用できる。指定した番号からの着信を拒否できる「迷惑電話撃退サービス」、電源オフ時や応答できないときにメッセージを預かる「お留守番サービスEX」、通話中の着信に対応できる「割込通話」、3者間で通話できる「三者通話サービス」。

利用には、auのスマートフォン向け料金プランへの加入に加え、2回線同時待ち受けが可能なeSIM対応スマートフォン（DSDS対応機種）が必要。申し込み窓口はau Style／auショップおよびMy au。

オプションとして、電話番号の下4桁を選べる「YOU選番号」に対応する。セカンドナンバーの新規申し込みと同時にYOU選番号を申し込むと、通常1,100円のYOU選番号利用料を実質無料とする特典を期間限定で提供する。YOU選番号の申し込みは店頭のみ。

KDDIが2026年2月に10,000名を対象に実施した調査では、電話番号に対するニーズとして「プライバシーを保護したい」に次いで「仕事とプライベートの連絡先を分けたい」「SNS・各種サービスの登録に使いたい」が上位に挙がったという。同社は、用途ごとに番号を使い分けられる環境を整えることで、番号の公開範囲をコントロールできるようにするとしている。