モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社は7月24日、Androidスマートフォン「moto g37」シリーズを発表した。7月31日より発売する。オープン市場版「moto g37j」の価格は38,800円（MOTO STORE販売価格）。予約は7月24日、発売は7月31日から開始する。

moto g37シリーズ。PANTONEとコラボした全4色のカラーバリエーションを展開する

本シリーズは、世界的な色の権威であるPANTONEとコラボした全4色のカラーバリエーションを展開するのが特徴。カラーは「PANTONE Impenetrable（インペネトラブルグレイ）」「PANTONE Nautical Blue（ノーティカルブルー）」「PANTONE Capri（カプリシアン）」「PANTONE Fuchsia Red（フューシャレッド）」の4色で、それぞれ異なる素材・仕上げ加工を採用する。

素材の違いは重量にも表れており、インペネトラブルグレイは194g、その他の3色は約196g。本シリーズのコンセプトは「イロをモトー。」で、色で選ぶ新しいスマートフォンの選び方を提案する。

同社代表取締役社長の北原秀文氏は、「スマートフォンの色は、長いあいだ最後に選ぶ“残りの選択肢”だった。moto g37では、その順番を逆にする。PANTONEとともに色を主役に据え、素材も仕上げも一色ずつ変えた」とコメントしている。

ディスプレイは約6.7インチで、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。Dolby Atmos対応のステレオスピーカーも搭載する。バッテリーは5,200mAhの大容量で、20W TurboPower充電に対応する。

耐久性については、MIL-STD-810H準拠の堅牢性とIP64相当の防滴・防塵性能を備え、ディスプレイにはCorning Gorilla Glass 7iを採用した。カメラは暗所での撮影やポートレートモードでの自然な補正に対応する。おサイフケータイ（FeliCa）にも対応しており、交通系ICカードや各種スマホ決済にも利用できる。

moto g37jの製品仕様

販売チャネルは、オープン市場向けの「moto g37j」がMVNO事業者各社、全国主要家電量販店、モトローラ公式オンラインストア「MOTO STORE」、Amazon、国内オンラインショップなど。このほか、ソフトバンクが「moto g37」、楽天モバイルが「moto g37j」、NTTドコモが「moto g37」としてそれぞれ取り扱う。