U-NEXTは、韓国ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の放送10周年特別を記念した特別プロジェクト『トッケビ10周年 旅行〜一緒にいるから輝く時間〜』を2026年7月4日から韓国での放送と同時に独占見放題配信する。

『トッケビ10周年 旅行〜一緒にいるから輝く時間〜』は、韓国ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の放送10周年特別を記念した特別プロジェクト。脚本家キム‧ウンスク、演出家イ‧ウンボクによって生み出され、韓国ケーブルドラマ史上最高視聴率（20.5％）を突破した同作の主演キャスト4人、コン‧ユ、イ‧ドンウク、キム‧ゴウン、ユ‧インナが、思い出の地‧江陵へ旅に出るバラエティ番組だ。

思い出の防波堤から始まる小旅行は、まるで本当の家族のような笑いと和気あいあいの連続。劇中で「ピーチカップル」として親しまれたドンウクとインナの軽快な掛け合いや、コン‧ユとドンウクの"お兄さんコンビ"の姿に周囲が大爆笑する場面も。さらに旅の最後には、ゴウンの涙も……。「永遠の人生ドラマ」と熱狂した、あの日の記憶をめぐる愛おしい旅が、いよいよ日本のファンのもとにも届く。

U-NEXTでは、韓国放送と同日の7月4日23時より独占で見放題配信。以降、7月5日、11日、12日の23日に配信が予定されている。なお、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』は全話見放題での配信を行なっているので、こちらもあわせてチェックいただきたい。