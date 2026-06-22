『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の特別ビジュアルと特別映像が公開

トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の特別ビジュアルと特別映像が公開となった。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッドら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。
この度、スパイダーマンが糸を出す際のおなじみのハンドポーズが、普段、我々が見る向きとは異なり、スパイダーマン視点で映し出された特別ビジュアルが公開となった。スパイダーマンが街を飛び回り、人々を救うために糸を放つこのハンドサインは、"I LOVE YOU（愛している）"を伝える世界共通のハンドサインである。たとえ世界中の人々から 自分が忘れさられても、世界を守り続けるスパイダーマンの愛を表現した特別ビジュアルとなっている。
また、新たに公開となった撮影時の特別映像の中にも、スパイダーマンを応援するファンに惜しみなく愛を送るスパイダーマンの姿が映し出されており、監督のデスティン・ダニエル・クレットンの言葉通り、スパイダーマンがどれだけ世界中の人から愛されているかが実感できる映像となっている。 愛する人たちを守るために、街中を飛び回るスパイダーマンの激しいアクションシーンに挑んだのは、運動神経抜群で、日々のトレーニングも欠かさないトム・ホランド。そんな彼がリアルにこだわった撮影を振り返り、「これまでの中でも、間違いなく最高のアクションが撮れたと思っています。ほとんどのスタントをCGに頼らず、その場で実際に撮影したんです。車が次々と爆発するストリートにスパイダー マンが立っている——それだけで、とにかく理屈抜きに最高でした。映画を観てくれる皆さんも、きっとその場にいるような臨場感を味わってもらえるはずです!」と感慨深げに自信をのぞかせている。
■ストーリー
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まる中、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。「親愛なる隣人」に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた─。
■出演者
ピーター・パーカー／スパイダーマン：トム・ホランド
MJ：ゼンデイヤ
ネッド・リーズ：ジェイコブ・バタロン
ジーン・グレイ：セイディー・シンク
ウィリアム・メッツガー：トラメル・ティルマン
フランク・キャッスル／パニッシャー：ジョン・バーンサル
マック・ガーガン／スコーピオン：マイケル・マンド
ブルース・バナー／ハルク：マーク・ラファロ
■スタッフ
監督：デスティン・ダニエル・クレットン
脚本：クリス・マッケナ、エリック・ソマーズ（スタン・リー＆スティーヴ・ディッコのマーベル・コミックに基づく）
製作：ケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル、アヴィ・アラド、レイチェル・オコナー
エグゼクティヴ・プロデューサー：ルイス・デスポジート、デヴィッド・ケイン
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