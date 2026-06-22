『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の特別ビジュアルと特別映像が公開

トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の特別ビジュアルと特別映像が公開となった。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッドら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

この度、スパイダーマンが糸を出す際のおなじみのハンドポーズが、普段、我々が見る向きとは異なり、スパイダーマン視点で映し出された特別ビジュアルが公開となった。スパイダーマンが街を飛び回り、人々を救うために糸を放つこのハンドサインは、"I LOVE YOU（愛している）"を伝える世界共通のハンドサインである。たとえ世界中の人々から 自分が忘れさられても、世界を守り続けるスパイダーマンの愛を表現した特別ビジュアルとなっている。

また、新たに公開となった撮影時の特別映像の中にも、スパイダーマンを応援するファンに惜しみなく愛を送るスパイダーマンの姿が映し出されており、監督のデスティン・ダニエル・クレットンの言葉通り、スパイダーマンがどれだけ世界中の人から愛されているかが実感できる映像となっている。 愛する人たちを守るために、街中を飛び回るスパイダーマンの激しいアクションシーンに挑んだのは、運動神経抜群で、日々のトレーニングも欠かさないトム・ホランド。そんな彼がリアルにこだわった撮影を振り返り、「これまでの中でも、間違いなく最高のアクションが撮れたと思っています。ほとんどのスタントをCGに頼らず、その場で実際に撮影したんです。車が次々と爆発するストリートにスパイダー マンが立っている——それだけで、とにかく理屈抜きに最高でした。映画を観てくれる皆さんも、きっとその場にいるような臨場感を味わってもらえるはずです!」と感慨深げに自信をのぞかせている。