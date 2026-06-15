実写版『モアナと伝説の海』のキャラクターポスター3点が公開

実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）のキャラクターポスター3点が公開となった。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めた"ロック様"こと、ドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

この度公開となったのは、キャサリン・ランガイア演じるモアナや、ドウェイン・ジョンソン演じるマウイなど、この夏を盛り上げる実写版『モアナと伝説の海』の主要キャラクターたちを捉えた3種のキャラクターポスター。海をバックにした夏らしさ溢れるビジュアルとなっている。一際凛とした表情を浮かべるのは、大切な島を守るため冒険に出ることとなるモアナ。彼女の確かな決意を感じさせる。そんなモアナとは対照的に、楽しげな表情を浮かべているのが、モアナと共に大冒険を繰り広げることとなるマウイ。憎まれ口を叩きながらも、次第にモアナを支える頼れる存在となっていく彼の逞しさと愛らしさが共存している。さらに、モアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイが揃って写るキュートなポスターも到着。アニメーション版でも大人気だったキャラクターたちが、＜超＞実写版をどのように彩るのか期待が高まる。