Prime Videoは、ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を、ヒュー・ジャックマン主演で実写映画化した『ひつじ探偵団』をプライム会員向けに独占配信開始した。あわせて、キービジュアルと日本版本予告が公開となっている。

ヒュー・ジャックマン主演『ひつじ探偵団』の独占配信がPrime Videoで開始

『ひつじ探偵団』は、ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を実写映画化。ヒュー・ジャックマンが主演を務めるほか、エマ・トンプソン、若手の注目株のニコラス・ガリツィン、モリー・ゴードン、ホン・チャウらが出演し、ひつじたちの必死の捜査を混乱させる演技を見せる。監督は 『ミニオンズ』（2015）で共同監督をつとめたカイル・バルダ、脚本・原案は、エミー賞を複数回受賞し『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』（2019）などを手掛けたクレイグ・メイジンが担当。可愛いひつじたちが見せる名探偵ぶりもさることながら、愛するご主人との強い絆や仲間同士の友情、ひつじの群れの中で生きる難しさや死生観など、我々人間がひつじたちから教えられる深いメッセージが随所に描かれており、羊毛以上に心が温まる名（メェ～）作映画に仕上がっている。





メイキング写真