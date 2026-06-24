Prime Videoは、ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を、ヒュー・ジャックマン主演で実写映画化した『ひつじ探偵団』をプライム会員向けに独占配信開始した。あわせて、キービジュアルと日本版本予告が公開となっている。
『ひつじ探偵団』は、ドイツの小説家レオニー・スヴァンの小説を実写映画化。ヒュー・ジャックマンが主演を務めるほか、エマ・トンプソン、若手の注目株のニコラス・ガリツィン、モリー・ゴードン、ホン・チャウらが出演し、ひつじたちの必死の捜査を混乱させる演技を見せる。監督は 『ミニオンズ』（2015）で共同監督をつとめたカイル・バルダ、脚本・原案は、エミー賞を複数回受賞し『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』（2019）などを手掛けたクレイグ・メイジンが担当。可愛いひつじたちが見せる名探偵ぶりもさることながら、愛するご主人との強い絆や仲間同士の友情、ひつじの群れの中で生きる難しさや死生観など、我々人間がひつじたちから教えられる深いメッセージが随所に描かれており、羊毛以上に心が温まる名（メェ～）作映画に仕上がっている。
■ストーリー
イギリスの田舎町で、愛するひつじたちと共に暮らす、ひつじ飼いのジョージ（ヒュー・ジャックマン）のお気に入りは推理小説やミステリー。だが、ジョージは知らなかった。ひつじたちがその時間を心待ちにし、物語を理解し、犯人は誰なのかを推察していたことを。そして、激しい嵐の夜に悲劇が起き、翌朝、ジョージの死体が発見された。第一発見者はジョージの隣の牧場でひつじ飼いを営むケイレブ（トシン・コール）。デンブルック町の警察官ティム（ニコラス・ブラウン）と記者を名乗るエリオット（ニコラス・ガリツィン）によって現場検証が行われたが、これが事故だと信じようとしないひつじたちは、最も賢いリーダーのリリーを筆頭に、抜群老若雄雌（!?）が結束して独自捜査を開始する。
■出演者（役名／俳優名）
ジョージ・ハーディ：ヒュー・ジャックマン
ティム・デリー巡査：ニコラス・ブラウン
エリオット・マシューズ：ニコラス・ガリツィン
レベッカ・ハムステッド：モリー・ゴードン
ケイレブ・メロウ：トシン・コール
ベス・ペノック：ホン・チャウ
リディア・ハーボトル：エマ・トンプソン
・声の出演
リリー：ジュリア・ルイス＝ドレイファス
セバスチャン：ブライアン・クランストン
モップル：クリス・オダウド
クラウド：レジーナ・ホール
リッチフィールド卿：パトリック・スチュワート
ゾラ：ベラ・ラムジー
ウールアイ：リス・ダービー
■スタッフ
監督：カイル・バルダ
脚本/原案：クレイグ・メイジン
プロデューサー：リンゼイ・ドーラン、ティム・ビーヴァン、エリック・フェルナー
製作総指揮：タイソン・ヘッセ、フィル・ロード、クリストファー・ミラー、サラ＝ジェーン・ライト、アメリア・グレンジャー、アディティヤ・スード、ティム・ウェルスプリング
原作：レオニー・スヴァン『ひつじ探偵団』
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