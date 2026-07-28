『ディスクロージャー・デイ』（2026年10月1日公開 配給：東宝東和）で監督を務めるスティーヴン・スピルバーグのコメント映像入り本予告が公開となった。

『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』（1993）の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど、実力派を迎え、全人類が目撃することになる「真実」の物語が幕を開ける。

アメリカではすでに公開を迎えており、スピルバーグ監督作品としては史上最高のオープニング成績を叩き出し、全世界の興行収入は2億ドルを突破した（Box Office Mojo調べ、7月28日時点）。

この度、スピルバーグのコメントも収録された本予告が公開。「『未知との遭遇』を製作した頃よりも、"人類以外の存在"を本気で信じている」というスピルバーグのコメントとともに、怪しげな霊安室、高速で移動する複数の光体、雲海から光を放ちながら姿を現す巨大な飛行物体など、その発言を裏付けるような不可解な映像が展開していく。

謎の組織「ワーデックス」から機密情報を盗み出したサイバーセキュリティのエキスパート ダニエル・ケルナー（ジョシュ・オコナー）と、突然自身に起こった異変に戸惑う気象予報士のマーガレット・フェアチャイルド（エミリー・ブラント）。接点のないはずの2人は、謎めいた協力者ヒューゴ・ ウェイクフィールド（コールマン・ドミンゴ）の導きによって、衝撃的な真実を知ることとなる。しかし、それを明らかにしようとする2人の前にノア・スキャンロン（コリン・ファース）率いる「ワーデックス」が立ちはだかるのだった。何故、マーガレットとダニエルはお互いを知っているのか、一体、彼らに何が起こったのか、謎が深まる展開と、次々に映し出される説明のつかない不可解な記録映像に、スピルバーグは「かつては夢物語だったかもしれない だが、今は違うと言いたい」「これが"真実"なんだ」と UAP/UFO の存在を強く示唆する。果たして、我々に「開示」される真実とは？ 衝撃的なストーリー展開と圧倒的な映像が、観る者すべてを「真実の一端を目撃した」かのような錯覚へと誘う、至極の映像となっている。