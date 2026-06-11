ブラッド・ピット主演、デヴィッド・エアー監督の映画『ハート・オブ・ビースト』（配給：東和ピクチャーズ／東宝）が、2026年9月25日、全世界同時公開されるとこが発表された。これにあわせ、ティザー予告が到着している。

『ハート・オブ・ビースト』は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みをともにする姿、「絆」を真正面から描いたドラマ。

主演を務めるのは、『F1／エフワン』（2025）のヒットも記憶に新しいブラッド・ピット。アラスカの奥地で、心と体に傷を負った 退役軍用偵察犬オーディンとともに、「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズを演じる。さらに、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞助演男優賞に輝いたJ・K・シモンズが共演し、物語に確かな厚みをもたらす。監督は、アメリカ海軍への従軍経験もあり、リアリティあづれる描写と緊張感のあるアクション演出で定評のデヴィッド・エアー。ブラッド・ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。

この度公開となったティザー予告では、退役軍人のジェームズと、戦争のトラウマによるPTSDを抱え、義足で逞しく生きる退役軍用偵察犬オーディンの「バディ」としての姿が映し出される。アラスカ上空を飛行中、不意なアクシデントが襲い、生死の境をさまようジェームズを救ったのは、 同乗していた愛犬オーディンだった。しかし、ジェームズとオーディンは、墜落した機体とともにアラスカの奥地へ完全に取り残されてしまう。激流、断崖、野生動物――人を寄せ付けない大自然が容赦なく牙をむくなかで、追い詰められていくジェームズとオーディン。そんな状況下、最後に大事なのは、「誰のために生きるか」ではなく、「誰のために死ねるか」だ。傷を抱えた一人と一匹が寄り添い、支え合いながら運命に立ち向かう。果たして彼らは、生きてマイホームに還れるのか。