モキュメンタリー・ホラー『グレイヴ・エンカウンターズ』（2011）の監督であるスチュアート・オルティスが監督・脚本・製作・編集を手掛けた『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』（2026年7月17日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の新本編映像とコンビーフ太郎によるオリジナルアザービジュアルが公開となった。

『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』は、廃墟の精神病院内に潜入した撮影クルーが、そこで起こった超常現象に巻き込まれていく姿をおさえたモキュメンタリー・ホラー『グレイヴ・エンカウンターズ』（2011）の監督・スチュアート・オルティスが監督・脚本・製作・編集を手掛けた最新作。本作では、トゥルークライム・ドキュメンタリーの形式を採っていて、カリフォルニア州インランド・エンパイアで起こった18年間に渡る奇怪な連続殺人事件の犯人を追った映像と、関係者の証言を基に取材班が完成させた体になっている。

この度、ミスター・シャイニーと名乗る犯人から届いた犯行声明を開封する映像に加え、新たな怪事件を捉えた本編映像の一部を公開する運びとなった。本編映像は、黄色いメモ用紙を破り取ったような紙片に、「ミスター・シャイニー」「俺の尻尾を追うのは楽しいか？」「収穫は始まったばかり」「刈り取りは最高だ」と、狂気に満ちた言葉と謎の三角のシンボルが手書きで記された不穏なメッセージから始まる。場面が切り替わると、森の中の公園で起きた陰惨な事件を報じるニュース映像へ。2年間毎日この公園を走っているという女性が、「森の中で人間の頭部を発見した」と衝撃の証言を語るインタビュー映像も映し出され、街全体が不穏な空気に包まれている様子を感じさせる。続けて映し出されるのは、事件現場を示すような「8」の札と火が灯された痕跡のある蝋燭。その中央には、たっぷり入った水の中に数十匹のヒルが詰め込まれた1つの生々しいボトル。何かの儀式かのような光景は一体何を意味しているのか……。

あわせて、昭和レトロ風に再構築した作画が海外からも高い評価を集めるコンビーフ太郎による、オリジナルアザービジュアルが公開に。さらに公式Webサイトでは、そのコンビーフ太郎ら著名人からのコメントが掲出されている。