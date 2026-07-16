『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の特別映像と人物相関図が公開

トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の特別映像とピーターを取り巻くキャラクターや、物語の一端を紐解く人物相関図が公開公開となった。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人のMJ（ゼンデイヤ）や親友のネッド（ジェイコブ・バタロン）ら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー（トム・ホランド）。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

公開となった特別映像は、一人になっても「大切な人を。守り。戦う」と誓ったピーターの前に、新たな脅威が襲い掛かる様子が映し出される。そんな彼について、デスティン・ダニエル・クレットン監督は「スパイダーマンの人生は順調だ。現実の彼は、仕事を終えると誰もいない部屋で、思い出の品を眺め昔を懐かしんでいる」と語り、ヒーローとしての存在は覚えられていても、ピーターとしては誰からも覚えられていない孤独を抱え続ける胸の内を明かしている。トムが「正体不明の敵だ。親友や恋人を脅し、敵は僕を追い詰める」と語るように、"新たな力"が目覚め、そのコントロールに苦心するピーターの前で危険に晒されるのは、かつて自らの手で別れを選んだ最愛の恋人MJと親友ネッドだ。人の心に入り込み遠隔で人を操ることができる謎のフードの人物の襲撃によってニューヨークが混乱に陥る中、二人もまた混乱の渦へと飲み込まれていく。映像では、謎の敵に操られた市民が、誰も知るはずのないMJとの交友関係を言い当てる場面も映し出されており、世界中が忘れたはずのピーター・パーカーの存在を、この敵だけは知っていることを予感させる。ニューヨークの街中を襲う未知の攻撃により、呆然と立ち尽くすネッドや、涙をこぼすMJの姿も垣間見え、二人も逃れられない運命に直面することは間違いない。

世界中から忘れられることを受け入れ、大切な人との未来まで手放したピーター。しかし、その犠牲によって守り抜いたはずのMJとネ ッドは、再び逃れられない危機へと巻き込まれていく。ピーターはもう一度、大切な人たちを守り抜くことができるのか。そして、すべてを忘 れたはずの「元」恋人と「元」親友は、スパイダーマンとの再会をきっかけに、ピーター・パーカーを思い出し、失った絆は再び蘇るのか――。 孤独を抱えながら戦い続けるピーターが迎える結末を、ぜひ劇場で見届けていただきたい。

あわせて公開となった相関図（イラスト：水野ハチ）では、ピーターを取り巻くキャラクターたちや、その関係性を一目で予習できる。本作にはスパイダーマンの正体であるピーターに関する記憶を完全に失っているが、本作でも物語の鍵を握るピーターの「元」恋人のMJや、「元」親友のネッドに加え、孤独に戦うピーターに襲い掛かるヴィランの数々が登場。前述の謎のフードの人物のみならず、サソリの尾を模した、自在に可動する強靭な機械式テイルを備えたタクティカル・アーマーを身にまとったヴィラン、スコーピオンや、日本刀や手裏剣を操る、赤い装束を身にまとう謎の忍者集団、卓越した投擲技術を活かして、様々な特殊ブーメランを得物とするヴィラン、ブーメランや、高度な戦闘スキルと殺人のテクニックを身につけた犯罪者であり、毒薬が仕掛けられた足のブーツを使用して戦うタランチュラ、銃弾を弾き、高温や電気にも耐えうる高い耐性のある皮膚と怪力を持つヴィラン、トゥームストーンなど、未曽有の脅威がニューヨークを襲う。さらに、スパイダーマンと連携を取りながら街の平和を維持するニューヨーク市警のデウォルフ刑事や、スパイダーマンに、謎のフードの人物の逮捕協力を要請する、スーパーパワーを持つ人物を追跡・監視する組織ダメージ・コントロール局、法では裁けない悪を、暴力で排除するアンチヒーロー、パニッシャーことフランク・キャッスルも登場する。