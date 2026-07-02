トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）のIMAX上映が決定し、IMAX版ビジュアルも公開となった。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッドら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

この度、SCREENX、4DX、ULTRA 4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atmosでの上映に加え、IMAX上映が決定し、IMAX版ビジュアルも公開となった。また、公開初日の7月31日0時から、一部劇場にて〈IMAX限定日本最速上映〉が実施されることも発表された。

IMAX版ビジュアルでは、ウェブシューターなき手首から放たれる糸が「新たな力」の覚醒を予感させるとともに、本作の圧倒的なスケール感が伝わってくる。そして、彼の姿を映し出すビルに反射するのは、守ると誓ったニューヨークの街と夕日。スパイダーマンとしての覚悟が、このビジュアルに凝縮されている。

プロデューサーのひとり、エイミー・パスカルが、監督のダスティン・ダニエル・クレットンについて「彼はアクションとハートを結びつけることができる」と力説するように、本作で描かれる圧巻のアクションは、ピーターの葛藤や成長と強く重なり合っている。本作でピーターは、4年もの間、誰の記憶にも残っていない世界で、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸にニューヨークの平和を守り続けてきた。そんな孤立無援の中で、さらに彼を追い詰めるかのように、身体的異変、そして新たな脅威が襲来する。赤い装束を身にまとう忍者集団、サソリの尾のようなタクティカル・アーマーをまとうスコーピオン、そして、人から人へと乗り移る＜姿の見えない未知の敵＞。さらには、アベンジャーズの一員ブルース・バナー＝ハルクさえも暴走し、スパイダーマンと対峙することに!?

この容赦なく訪れる危機に挑む中で、ピーターの「スパイダーマンとしての覚悟」が試されていく。最大の危機から愛するMJや親友のネッド、そしてニューヨークの人々を守るために、ピーターは壮絶な痛みを伴う身体的変化を乗り越え、戦うことを誓う。ここから始まるスパイダーマンの＜新章＞が開幕する。