ロバン・カンピヨ監督作『君の見る世界をなぞる』のオリジナルアザーポスター3種が公開

ロバン・カンピヨ監督作『君の見る世界をなぞる』（2026年8月21日公開 配給：樂舎）のオリジナルアザーポスター3種が公開となった。また、公式Webサイトでは各界著名人のコメントが掲出されている。

『君の見る世界をなぞる』は、階級社会の断絶や戦争の影、不安と閉塞感が漂う現代を背景に、「自分とは何者か」を探し続ける若者の姿を鮮やかに映し出す青春映画。不確かな時代を生きる我々の胸に、美しくもほろ苦い余韻を残す。

監督を務めたのは、『BPM ビート・パー・ミニット』（2017）でカンヌ国際映画祭グランプリを受賞したロバン・カンピヨ。本作は、『パリ20区、僕たちのクラス』（2008）でパルム・ドールに輝いたローラン・カンテが長年温めてきた企画を、彼の逝去後、盟友であるカンピヨ監督が遺志を受け継ぎ完成させた。

主人公エンゾの瑞々しい十代の心の揺らぎを繊細に体現したのは、新人エロワ・ポユ。元競泳選手である彼は、飾らず自然な佇まいがローラン・カンテとロバン・カンピヨの目に留まり、本作で俳優デビューを飾った。周りの世界に馴染めないエンゾを支える両親役には、『シチリアーノ 裏切りの美学』（2019）などイタリア映画界を索引する名優ピエルフランチェスコ・ファヴィーノと、『天使が見た夢』（1998）でカンヌ国際映画祭最優秀女優賞を獲得したエロディ・ブシェーズ。さらにエンゾが淡い憧れを抱くウクライナからきた労働者ヴラド役には、実際に建築現場で働いていたウクライナ出身のアマチュア俳優マクシム・スリヴィンスキーが起用されている。

この度、オリジナルアザーポスター3種が公開となった。公開されたビジュアルには、学校になじめず、建築現場で働く16 歳のエンゾの姿やどこかうつろな表情、そしてエンゾの教育係を務めるヴラドの憂いを帯びたまなざしが切り取られている。木漏れ日のような柔らかな光に包み込まれたビジュアルは、エンゾ達の思うようにならない現状への葛藤や、揺れ動く心情をより幻想的に浮かび上がらせている。さらに、南仏の雄大な自然を捉え、青く輝く海と空へとそびえ立つ岩壁を大胆に配した一枚も。ごつごつとした岩肌をなぞるように、エンゾが自らの居場所や自分の輪郭を探る姿と重ね合わせる、象徴的なビジュアルとなっている。

さらに、公式Webサイトでは、映画監督の川和田恵真、元アンジュルムの和田彩花、俳優の坂口涼太郎という各界著名人のコメントが掲出されている。