世界遺産のポンペイとナポリを捉えたドキュメンタリー『ポンペイ、雲の下に生きる』の場面写真8点が公開

ヴェネチア、ベルリンを制し、アカデミー賞にもノミネートされたドキュメンタリーの名匠ジャンフランコ・ロージ監督最新作『ポンペイ、雲の下に生きる』（2026年10月2日公開 配給：ビターズ・エンド）の場面写真8点が公開となった。

『ポンペイ、雲の下に生きる』は、世界遺産・ポンペイとナポリ――ヴェスヴィオ山のふもとに広がる街で暮らす人々と紡ぐ物語と火山の街歴史と現在を捉えたドキュメンタリー。第82回ヴェネチア国際映画祭で絶賛され、審査員特別賞を受賞している。

この度、ヴェスヴィオ山のふもとに広がる港町・ナポリでジャンフランコ・ロージ監督が出会った、市井の人々のささやかで愛おしい日常をとらえた場面写真場面写真8点が公開となった。街角ではティッティが子供たちの宿題を手伝い、考古学博物館では研究員のマリアが古代ローマの美しい彫像を愛でるように調査している。そして、ヴェスヴィオ山近郊のソンマ・ヴェスヴィアーナ遺跡では、歴史的大発見を目指し東大発掘チームが今も黙々と発掘作業を続けている――。約2000年前に噴火によって一夜にして消えた幻の古代都市・ポンペイ遺跡や、地平線の向こうまで広がるナポリの街を俯瞰でとらえた壮大なショットも。旅行では決して垣間見ることのできない、人々のつつましい暮らしがモノクロームで美しく切り取られ、2000年の歴史を感じさせる写真の数々が出揃った。