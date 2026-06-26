脱出型アクション『ゼイ・ウィル・キル・ユー』のデジタル配信が開始

最強ヒロインが暴れまくる脱出型アクション『ゼイ・ウィル・キル・ユー』のデジタル配信（販売、レンタル）が開始となった。また、ブルーレイとDVDが2026年9月2日に発売されることもあわせて発表された。

『ゼイ・ウィル・キル・ユー』は、悪魔を崇拝するカルト集団が住まうニューヨーク・マンハッタンの高級マンション「バージル」を舞台に、悪魔の生け贄にされるはずだったメイドが脱出を図るというアクション映画。ヒット作『IT/イット』（2017〜）シリーズを手掛けたアンディ・ムスキエティが設立した新ホラーレーベル"Nocturna"の第1回作品となる。

「バージル」からの脱出を図るメイドは、『デッド プール2』（2018）などに出演していたザジー・ビーツ。共演は、パトリシア・アークエット、トム・フェルトン、ヘザー・グラハムら。個性が炸裂するマンション住人たちを、振り切ったテンションでそれぞれが熱演。怪しく、危険で、どこかクセになるキャラクタ ーたちが物語を一気に加速させる。

特典映像は、見どころでもあるファイトシーンを徹底解説する「メイキング」や、VFX・特殊メイクなど制作の舞台裏に迫るドキュメンタリータッチの「死のマンション」、物語を象徴するロケーション〈バージル〉のセットデザインに迫る「命懸けのバトル」、本編の強烈なシーンがどのように生み出されたのかを解説する「殺戮シーンの創造」をラインナップ。

配信プラットフォームは、Apple TV、Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、U-NEXT、Leminoとなっている。デジタル配信開始にあわせて、本編映像10分を無料公開している。映像は、雨の中、高級マンションの前でブザーを押す、新人メイド（ザジー・ビーツ）の姿を捉えたところから始まる。その外壁には、不気味な悪魔の姿が描かれている。やがて扉が開き、管理人のリリー（パトリシア・アークエット）に招かれて足を踏み入れたのは、1923年に建てられた由緒あるマンション〈バージル〉。 美しい調度品が並ぶロビーには、どこか異様な雰囲気をまとった住人たちの姿が……。厳重に施錠される扉、突然取り上げられる携帯電話。そして、メイドの部屋の鏡に浮かび上がる謎の言葉 「THEY WILL KILL YOU」（奴らは、あなたを殺す。） 一体、このマンション で何が起きているのか？ 新人メイドを待ち受ける、違和感と恐怖に満ちた、ハラハラドキドキの冒頭を是非、ご覧いただきたい。

また、ブルーレイとDVDが2026年9月2日に発売されることもあわせて発表された。こちらも配信版と同じ特典映像を収録する。価格は2026年6月26日の時点で未定。