第97回アカデミー賞の国際⻑編映画賞のイラク代表作品『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』（2026年8月7日公開 配給：ハーク）の冒頭銃撃戦シーンとメイキング写真、ジャーナリスト・池上彰の解説が公開となった。

『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』は、リオネル・メッシに憧れるバグダッドのサッカー少年・ハムディのイラク戦争に翻弄されながら困難から立ち上がる姿を描いた作品。爆撃で片足を失っても「サッカーへの想い」を胸に歩み続ける少年の姿は、希望さえも飲み込もうとする非情な現実の中で、人間が生き抜くことの真の意味を我々に問いかける。

本作は、2015年にアカデミー賞短編実写部門の最終候補作品を⻑編映画化し、第97回アカデミー賞国際⻑編映画賞イラク代表にも選出され、各国の映画祭で最優秀賞を席巻。主演のアフマド・モハメド・アブドラも、第10回ドホーク国際映画祭にて最優秀男優賞を受賞した。本作に比類なき説得力を与えているのは、主演アフマド自身の、5歳の時、テロによって片脚と最愛の父を失った過去にある。そんな彼が、ハムディと同じく、史上最高と称されるサッカー選手リオネル・メッシへの憧れを胸に、不屈の精神で立ち上がる姿は、演技を超えた痛切なリアリズムを体現している。

この度公開となった本編映像は、一瞬の爆撃で左脚を失うことになる、本作の起点となる極めて緊迫した映画冒頭の銃撃戦シーン。舞台は2009年、米軍の侵攻と占領、スンニ派とシーア派の長年の対立によって揺れ動くイラク。バルセロナ（※2009年当時）のスター選手リオネル・メッシに憧れる11歳の少年ハムディ（アフマド・モハメド・アブド）は、地元チームのキャプテン兼得点王を務める才能あふれるサッカー少年だった。いつものように仲間たちとサッカーを楽しんでいたある日。メッシの背番号「10」を背負い、鮮やかなゴールを決めて無邪気に喜ぶハムディ。しかし、そんな日常の幸せな時間を切り裂くように、突如として激しい弾丸が飛び交い、過酷な銃撃戦が始まり、アメリカの民間警備会社と反政府勢力との予期せぬ交戦に巻き込まれたハムディは、非情にも左脚の一部を失ってしまう。病院に駆けつけた母・サルワ（ザフラー・ガンドゥール）は、先に到着していた父・カディム（アセール・アデル）から愛する息子が脚を失ったという残酷な事実を告げられ、絶望と驚愕の表情を浮かべる──。ハムディは大切な左脚を失っただけでなく、人生で最も熱中してきた「サッカーを自由にプレーする未来」さえも同時に奪われてしまったのだ。

サヒム・オマール・カリファ監督は、当時のイラクにおいて「サッカー」がいかに国民の唯一無二の希望であったかを語る。戦争という容赦ない現実の中で、その希望の象徴であったサッカーを両足でプレーできなくなってしまったハムディ。彼を待ち受けるあまりに過酷な運命とは？この夏、私たちが絶対に目撃するべき、魂の物語である。

あわせてメイキング写真4点と、新場面写真2点、劇場用パンフレット解説より抜粋した、ジャーナリスト・池上彰の解説が公開となっている。









メイキング写真4点

■ジャーナリスト・池上彰による解説

イラクは長らくフセイン大統領の独裁政治が続いていたが、アメリカのジョージ・W・ブッシュ（息子の方のブッシュ）は、「イラクが大量破壊兵器を開発・所有している」として、2003年にイラクを一方的に攻撃。フセイン政権は倒れるが、大量破壊兵器は見つからなかった。

なんだかアメリカのトランプ政権によるイラン攻撃を思わせるようなことが、当時も起きていたのだ。

大量破壊兵器が見つからないと、アメリカは一転して「イラクを民主化させる」と言い出す。フセイン政権を倒した後、総選挙を実施する。

イラクは少数派のスンニ派と多数派のシーア派に分かれていて、少数派に属するフセイン大統領はスンニ派を優遇し、シーア派住民を抑圧していた。

しかし、総選挙を実施すれば、当然のことながら多数派のシーア派が政権を掌握する。政権を取ったシーア派は、スンニ派に対する報復を開始する。かくしてイラクは宗派の違いによる内戦状態に突入する。

スンニ派もシーア派も、それぞれ幹線道路で検問を実施。スンニ派もシーア派も、特有の名前を持っている人が多いことから、運転免許証の氏名をチェックすることで、敵か味方かを判別する。敵と判断されれば、その場で射殺されることも多かった。父親のカディムが、検問を受けて「自分はスンニ派だ」と叫んでいたのは、そんな背景があったからだ。あの検問はスンニ派が実施していたのだ。

当時、イラクに派遣されていた米軍は兵員不足から民間軍事会社に治安維持を丸投げしていた。民間軍事会社は、米軍が後ろ盾になっていることをいいことに、やりたい放題。「テロリスト」と判断した相手には、市街地でも銃を乱射した。これにより大勢の市民が犠牲になったが、民間軍事会社の要員が罪に問われることはなかった。 かくして、イラクではハムディのような少年が次々に誕生することになる。