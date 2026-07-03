ギヨーム・ブラック監督最新作『また会えるよね』と『リンダとイリナ』の予告編と新場面写真が公開

2024年カンヌ国際映画祭ACID部門に出品されたギヨーム・ブラックの監督最新作『また会えるよね』と併映の『リンダとイリナ』（2026年7月18日公開 配給：エタンチェ）の予告編と新場面写真6点が公開となった。

『また会えるよね』は、フランス北部の町の高校生たちと共に制作された『リンダとイリナ』（2023）と同様、高校生たちの日常を追ったドキュメンタリーであり、喪失や別れの物語。寄宿舎での悪ふざけ、川遊び、山での馬鹿騒ぎ、仲間たちとの語らい──。おだやかな陽光が降りそそぐ南フランスの田舎町で、旅立ちを目前にした高校生たちの最後の夏に、ギヨーム・ブラック監督が寄り添う青春映画となっている。

この度、予告編と新場面写真6点が公開となった。『また会えるよね』の予告映像では、旅立ちを目前にした高校生たちのかけがえのない夏の時間が切り取られている。 マットレスでのドミノ倒し、友達と手を取り合って踊るフォークダンス、川遊び、夜の語らい、自然豊かな田舎町の寄宿舎で、もうすぐ終わる高校生活を謳歌する。小さな「家族」と過ごす最後の日々──。 『リンダとイリナ』の予告映像では、夏休み前にリンダが引っ越す事になり、いつも一緒の二人が別れを前に互いに複雑な想いや言葉にできない感情に戸惑いながらも過ごす二人の大切な時間を捉えている。「人に対する執着はない」というリンダの言葉に寂しさを感じるイリナ……。彼女たちの友情の行方は──? いずれ訪れる「別れ」に切なさを募らせながら、宝物のような青春をおくる高校生たちが眩しい予告となっている。

『また会えるよね』の場面写真は、寮の部屋に集まりまどろむひととき、岩に腰掛け川の流れを眺めるシーン、ベンチで猫のように身を寄せ合い戯れ合うカット。『リンダとイリナ』の場面写真は、コロナ禍にマスクをして授業を受けるふたり、物思いに耽るイリナ、海水浴を満喫する楽しそうな姿が収められている。

■『また会えるよね』



■ストーリー

高校時代の友情は、いつまでも続くのでしょうか？ いま分かっているのは、もうすぐ寄宿舎の仲間たちが、彼らの部屋、ドローム川での川遊び、山でのお祭り騒ぎに「さよなら」をするということ。ルイゾンはドレッドヘアを切り落とし、小さな「家族」は離れ離れに。彼らにとって、「別れ」は初めてではありませんが、今回は辛いものになるでしょう……。



■スタッフ

監督：ギヨーム・ブラック

撮影：アラン・ギシャウア

録音：エマニュエル・ボナ

編集：パオラ・テルミン

製作：ニコラ・アントメ



© bathysphere productions - 2024

■ストーリー高校時代の友情は、いつまでも続くのでしょうか？ いま分かっているのは、もうすぐ寄宿舎の仲間たちが、彼らの部屋、ドローム川での川遊び、山でのお祭り騒ぎに「さよなら」をするということ。ルイゾンはドレッドヘアを切り落とし、小さな「家族」は離れ離れに。彼らにとって、「別れ」は初めてではありませんが、今回は辛いものになるでしょう……。■スタッフ監督：ギヨーム・ブラック撮影：アラン・ギシャウア録音：エマニュエル・ボナ編集：パオラ・テルミン製作：ニコラ・アントメ© bathysphere productions - 2024