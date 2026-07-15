サバイバルアクション『プリミティヴ・ウォー 恐⻯戦争』の本編映像と場面写真9点が公開

ベトナム戦争の只中、突如現れた恐竜と死闘を繰り広げるサバイバルアクション『プリミティヴ・ウォー 恐⻯戦争』（配給:オンリー・ハーツ＋キングレコード）が2026年8月7日より、ヒューマントラストシネマ渋谷、池袋HUMAXシネマズほかにて全国公開となる。この度、コリトサウルスと散歩する本編映像と場面写真9点が公開となった。

『プリミティヴ・ウォー 恐⻯戦争』は、ベトナム戦争の只中、突如現れた恐竜と死闘を繰り広げるサバイバルアクション。陸・川・空、全方位から恐⻯たちが襲いかかる。ティラノサウルス、トリケラトプス、ケツァルコアトルスほか、登場する種と数は映画史上最大規模。2025年夏、海外公開されるや否や「これを待っていた！」「本当に観たかったのはこれだ！」と絶賛の声が世界20カ国以上へと拡散した。監督はオーストラリアの気鋭、ルーク・スパーク。過去にハリウッドで「君には恐⻯映画は作れない」と言われた苦い経験を糧に、本作で監督・脚本・製作・編集・美術を一人で担当している。ベトナム戦争映画としてのリアリティを追求するため、元米海兵隊軍人をミリタリー・アドバイザーとして起用、さらに『プラトーン』（1986）『プライベート・ライアン』（1998）のデイル・ダイが脚本監修で参加。ジョン・フォガティ「フォーチュネイト・サン」など、ベトナム戦争を象徴する楽曲が、激闘をさらに加速させる。

この度公開となった本編映像は、命知らずの米軍特殊部隊《ハゲワシ 小隊》が、いわく付きの女性研究者ソフィア（トリシア・ヘルファー）の案内によりジャングルへ足を踏み入れ、消息を絶った仲間を捜索するシーン。話はハゲワシ小隊のベイカー（ライアン・クワンテン）の「ゆうべ襲われた。素早くてものすごい力だ、待ち伏せも上手い」と含みのある会話から始まる。密林を歩き進めると、聞こえてくるのは何やら恐⻯の鳴き声らしき声。ベイカーが続けて昨夜遭遇した"羽毛の生えた2〜3メートル級の生物"について語る一方、ソフィアは「⻯盤類ね。ヴェロキラプトルかデイノニクス」と冷静に分析し、やけに恐⻯に詳しい様子。 そんなソフィアに対してベイカーが「信用するのは早い」と疑いの目を向けると、ソフィアは「信用はあなた自身の問題よ。あなたを助けて家に招いた」と激しい剣幕で突如反撃する。そしてその後ろにはなんと、頭部 の"トサカ"が目印のコリトサウルスが川辺に群れている姿が。思わず息を呑む異様な光景だが、隊員とソフィアは＜当たり前＞のごとく歩く。彼らにとって"恐⻯がいる風景"が日常となってしまった異様な世界が感じられるシーンだ。

あわせて公開された場面写真では、素性不明の作戦司令本部大佐ジェリコ（ジェレミー・ピヴェン）が、消息を絶った特殊部隊の捜索を命じる緊迫のシーンをはじめ、ハゲワシ小隊がヘリコプターで密林へ向かう姿、豪雨の中で二丁拳銃を構え恐⻯に応戦するソフィア、そして迫り来る恐⻯たちとの壮絶な死闘に挑む隊員とソフィアたちなど、本作のスケールと緊張感を凝縮したカットが揃った。