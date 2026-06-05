オトナの青春パニック・アドベンチャー『俺たちのアナコンダ』のブルーレイ＋DVD セットが2026年8月26日に発売となる。価格は5,390円。また、同日にレンタルDVDもリリースとなる。

ブルーレイ＋DVD セット

レンタルDVD

『俺たちのアナコンダ』は、名作映画『アナコンダ』をリメイクするはずが、ホンモノの巨大ヘビに遭遇にしてしまうというオトナの青春パニック・アドベンチャー。1997年に公開されたジェニファー・ロペス主演の『アナコンダ』は、ロペス演じる映画監督が撮影で訪れたジャングルで、巨大かつ獰猛な大蛇アナコンダに襲われる惨劇をスリリングに描いたパニックスリラーで、絶妙なB級感がジャンル映画ファンの支持を集め、世界的ヒットを記録するなど、カルト的人気を誇る作品となった。

本作は全米公開直後から観客を熱狂させ、世界興行収入1億ドルを超える大ヒットを記録。オリジナルを知る層にはノスタルジーを、新規の観客には新鮮な驚きを提供する新解釈となっている。

ブルーレイには、以下の特典映像を収録している。

爆笑ＮＧシーン

未公開シーン

・トム・ゴーミカンのイントロ

・謝罪前のグリフ

・思いついたダグ

・クレアとグリフの結婚式ビデオ



・トム・ゴーミカンのイントロ ・謝罪前のグリフ ・思いついたダグ ・クレアとグリフの結婚式ビデオ 幼なじみとジャングルへ：出演者たち

ヘビ使い：トム・ゴーミカン

アナコンダ伝説の再構築

また、Amazon.co.jpでは予約特典として、ビジュアルシート2枚セットを先着でプレゼントする。特典の仕様は変更となる場合があるのでご留意いただきたい。