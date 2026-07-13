東独で起きた紙幣大量盗難事件を描く『ハルバーシュタットの埋蔵金』のポスター・ビジュアルと場面写真2点が公開

1989年の「ベルリンの壁」崩壊後、東西再統一を目前に控えた旧東ドイツで実際に起きた紙幣大量盗難事件を基にしたヒューマン・コメディ『ハルバーシュタットの埋蔵金』（配給：インターフィルム）が2026年9月4日より新宿ピカデリーほか全国での上映が決定した。この度、上映決定とあわせて、ポスター・ビジュアルと場面写真2点が公開となった。

『ハルバーシュタットの埋蔵金』は、1989年の「ベルリンの壁」崩壊後、東西再統一を目前に控えた旧東ドイツで実際に起きた紙幣大量盗難事件を基にしたヒューマン・コメディ。主演は、『カイエ・デュ・シネマ』誌で年間1位となった『ありがとう、トニ・エルドマン』（2016）で国際的な評価を獲得し、『落下の解剖学』（2023）でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたほか、カンヌ映画祭グランプリ『関心領域』（2023）、大ヒットSF『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（2026）など各国の話題作に連続出演し、世界中から注目されている実力派ザンドラ・ヒュラー。本作では、これまでのシリアスで知的な役柄とは異なる、チャーミングで生活感のある女性を魅力的に演じている。

監督は、ドイツ映画史上屈指の問題作『クリスチーネ・F』（1981）に主演し、後に脚本家／監督に転身したナーチャ・ブルンクホルスト。彼女の大胆な想像力が生み出した「事件の真相」が、スリルとユーモアたっぷりに描かれる。

この度、ポスター・ビジュアルと場面写真2点が公開となった。1990年夏、旧東ドイツ政府は再統一によって価値を失う総量400トンに及ぶ東ドイツマルク紙幣を、旧西ドイツとの国境に近いハルバーシュタットの地下坑道に秘密裏に廃棄した。ところが2001年、その坑道から大量の札束を持ち出した者がいたことが明らかになった。一体誰が、どうやって、どれほどの紙幣を盗み出したのか――。「ベルリンの壁」崩壊後、社会主義の東ドイツが資本主義の西ドイツに編入されるまでの宙ぶらりんだった約1年――。東ドイツの片田舎で繰り広げられる、短くも楽しく、何より「自由」だったひと夏の出来事を描いたこの作品は、あらゆることが可能に思えた時代へのオマージュであると同時に、急激な社会の変化をユーモラスな眼差しで見つめ、人と人とのつながりを温かく描いた、愛と友情、そして家族の讃歌だ。