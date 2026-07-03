『リサ・ラーソンがいた時間』の日本版ポスタービジュアルと場面写真11点が公開

スウェーデンを代表する人気陶芸家リサ・ラーソンのドキュメンタリー"Memories In Clay：A Film About Lisa Larson（英題）"が邦題『リサ・ラーソンがいた時間』（配給：ミモザフィルムズ）として、2026年9月18日よりシネスイッチ銀座、アップリンク吉祥寺ほか全国公開することが決定し、日本版ポスタービジュアルと場面写真11点が公開となった。

『『リサ・ラーソンがいた時間』は、スウェーデンを代表する陶芸家、リサ・ラーソンの孫であり映画監督のエミリア・エクマン・ラーソンが晩年の祖母の姿を見つめた、親密でエモーショナルなドキュメンタリー。

「学校のクラスのみんなが祖母のことを知っている一方で、私にとってはどこか謎めいた存在だった——」そんな思いを出発点に、エミリアは、2017年より8年間にわたって、リサ・ラーソンの姿をカメラで記録し続けた。70年以上にわたって人生と創作のパートナーであり続けた画家の夫、グンナル・ラーソンとの出逢いと別れ、子供や孫たちに対する深い愛情、そしてスウェーデンが誇る陶磁器メーカーであるグスタフスベリで、数々のヒット作を生み出し、多くの人々に愛される陶芸家になるまでの歩み……。エミリアの好奇心に満ちたまなざしに導かれ、リサは自身の人生を振り返っていく。その親密で飾らない姿からは、「世界的陶芸家」という存在の向こう側にいる、ひとりの人間としてのリサ・ラーソンの素顔が浮かび上がる。

リサの陶器作品やテキスタイルに彩られた自宅のインテリア、そして北欧らしい色彩感覚が印象的なファッションを垣間見られるのも、本作の見どころのひとつ。リサ・ラーソンの人生、そしてその最期の時間に寄り添いながら、彼女の豊かな創作世界を味わうことができる作品となっている。

また、本作は、スウェーデン出身でラーソン一家と親交のある、映画コメンテーター・LiLiCoが、劇場公開映画では初となる日本語字幕を担当している。かねてリサ・ラーソンのファンを公言しているLiLiCoが、リサの息子アンドレアス・ラーソンから本作を紹介されたことをきっかけに、日本劇場公開が決定した。

公開劇場は、2026年10月25日の営業をもって閉館することが発表された、銀座の老舗映画館・シネスイッチ銀座。今年、公開20周年を記念してリバイバル上映された、北欧ブームの火付け役『かもめ食堂』（2006）をはじめ、71年にわたり多くの名作を送り出してきた。同館での最後の貴重な上映機会を、お見逃しなく。

この度完成した日本版ポスタービジュアルは、アトリエで自身の作品について語るリサ・ラーソンの穏やかな表情を捉えたカットをメインに据えている。キャッチコピー「祖母の手はいつも泥だらけだった」は、劇中で孫エミリアが語る言葉を引用したもので、本作のスウェーデン語タイトルでもある（"Farmors leriga händer- En film om Lisa Larson（直訳：祖母の泥だらけの手-リサ・ラーソンについての映画）"）。生涯にわたり創作と向き合い続けた祖母への敬愛が込められており、さらに周囲にはリサのポートレイトや、代表作「ライオン」や「マイキー」が配され、彼女の創作の軌跡を表現した仕上がりとなった。

あわせて場面写真11点も公開。リサ・ラーソンの代表的なポートレイトをはじめ、アトリエで久しぶりに蹴ろくろを回す姿、自宅で食事をとるプライベートな一面、画家の夫グンナル・ラーソンとの若かりし頃の写真、さらにカメラを構えるエミリア・エクマン・ラーソンの姿など、多彩な瞬間が切り取られている。