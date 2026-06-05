ジャン・ワンイーとジン・ティエンがW主演するラブロマンス時代劇『似錦（スージン）〜華めく運命〜』が、2026年9月2日にDVDレンタルおよび販売開始となる。
『似錦（スージン）〜華めく運命〜』は、転生をテーマに、過去の因縁、愛と復讐、そして運命をかけた戦いが描かれる、壮大なラブロマンス時代劇。ジャン・ワンイー演ずるユー・ジンとジン・ティエン演ずるジャン・スーという二人の対照的なキャラクターと切なくも熱い関係性が、物語に深みと緊張感をもたらす。
配信開始と同時に、中国大手配信プラットフォーム「Tencent Video（騰訊視頻）」総合急上昇ランキング1位となった他、「総合人気ベストセラーランキング」「テレビシリーズ人気検索ランキング」など主要指標で次々と1位を獲得し、SNSや動画プラットフォームでも話題沸となった。転生×復讐×愛を描いた重厚なストーリーが視聴者の心を掴み、「ロマンスドラマランキング」「反撃ドラマランキング」でも堂々の1位に。さらに、東方衛視でのTV放送では同時間帯視聴率1位を記録し、配信だけでなく地上波でも高評価を得た。
中国では、転生×やり直しをモチーフにしたロマンス時代劇がトレンドとなっているが、本作もそのジャンルの作品で、さらにスケール感とドラマ性を深化させている。複雑な人間関係、美しい衣装と美術、緊迫感ある展開などなど、「転生」という設定を超えた本格派ロマンス時代劇として評価が高い。
レンタル版は、9月2日にVol.1から7がリリースされ、以降、Vol.8から14が10月2日、Vol.15から20までが11月6日にリリースとなる。セル版は同じく9月2日にDVD-BOX1が発売となり、以降、DVD-BOX2が10月2日、DVD-BOX3が11月6日に発売される。セル版の価格は、DVD-BOX1と2が13,860円、3は11,880円となっている。また、セル版には、8ページのブックレットが封入される予定。
■ストーリー
東平伯府の娘として生まれた姜似（ジャン・スー）は、信じていた恋人の郁錦（ユー・ジン）の手によって命を落とす――。だが、目を覚ますとそこは10年前――再び人生をやり直す機会を得るのだった。姜似は自らの運命を切り拓くべく、婚約を破棄し、家族の確執を次々と解決、商才を発揮して事業を立ち上げ、さらには事件の真相を追うなど、来たる悲劇を避けるため力強く歩み始める。しかし、そんな彼女の心を揺らすのは、前世で命を奪ったかつての恋人だった……。前世で彼女を殺したことを知らない彼に、姜似はどう立ち向かうのか。やがて宮廷での権力闘争に巻き込まれる二人。二人の絆は、再び悲劇の運命に引き裂かれてしまうのか――。
■出演者（役名：俳優名）
郁錦（ユー・ジン）：ジャン・ワンイー（張晩意）
姜似（ジャン・スー）：ジン・ティエン（景甜）
景明（けいめい）帝：グオ・タオ（郭涛）
姜湛（ジャン・ジャン）：ジャン・チー（張弛）
■スタッフ
演出：王為（ワン・ウェイ）、李才（リー・ツァイ）
脚本：温庭（ウェンティン）
発売元：「似錦~華めく運命~」パートナーズ
レンタル販売元：PLAN Kエンタテインメント
セル販売元：TCエンタテインメント
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