ジャン・ワンイーとジン・ティエンがW主演するラブロマンス時代劇『似錦（スージン）〜華めく運命〜』が、2026年9月2日にDVDレンタルおよび販売開始となる。

セル版

レンタル版

『似錦（スージン）〜華めく運命〜』は、転生をテーマに、過去の因縁、愛と復讐、そして運命をかけた戦いが描かれる、壮大なラブロマンス時代劇。ジャン・ワンイー演ずるユー・ジンとジン・ティエン演ずるジャン・スーという二人の対照的なキャラクターと切なくも熱い関係性が、物語に深みと緊張感をもたらす。

配信開始と同時に、中国大手配信プラットフォーム「Tencent Video（騰訊視頻）」総合急上昇ランキング1位となった他、「総合人気ベストセラーランキング」「テレビシリーズ人気検索ランキング」など主要指標で次々と1位を獲得し、SNSや動画プラットフォームでも話題沸となった。転生×復讐×愛を描いた重厚なストーリーが視聴者の心を掴み、「ロマンスドラマランキング」「反撃ドラマランキング」でも堂々の1位に。さらに、東方衛視でのTV放送では同時間帯視聴率1位を記録し、配信だけでなく地上波でも高評価を得た。

中国では、転生×やり直しをモチーフにしたロマンス時代劇がトレンドとなっているが、本作もそのジャンルの作品で、さらにスケール感とドラマ性を深化させている。複雑な人間関係、美しい衣装と美術、緊迫感ある展開などなど、「転生」という設定を超えた本格派ロマンス時代劇として評価が高い。

レンタル版は、9月2日にVol.1から7がリリースされ、以降、Vol.8から14が10月2日、Vol.15から20までが11月6日にリリースとなる。セル版は同じく9月2日にDVD-BOX1が発売となり、以降、DVD-BOX2が10月2日、DVD-BOX3が11月6日に発売される。セル版の価格は、DVD-BOX1と2が13,860円、3は11,880円となっている。また、セル版には、8ページのブックレットが封入される予定。