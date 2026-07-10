『ヌーヴェルヴァーグ』で監督を務めたリチャード・リンクレイターのインタビューとメイキング写真が公開

ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いた『ヌーヴェルヴァーグ』（公開中 配給：AMG エンタテインメント）の監督を務めるリチャード・リンクレイターのインタビューとメイキング写真4点が公開となった。

『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールと彼の長編デビュー作にして、ヌーヴェルヴァーグ＝「新しい波」と呼ばれる当時の革新的な映画運動の記念碑的作品となった『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を、仏映画界を代表する映画作家たちとの活気ある交流とともに描いた青春物語。

学生の頃、ヌーヴェルヴァーグに夢中になり、その自由な撮り方と姿勢に大きな影響を受け、この企画を10年以上前から温めてきたと語るリンクレイターは、今回、『勝手にしやがれ』（1960）のスタイルに倣ったアカデミー比率（1：1.37）の白黒の作品に仕上げた。全編ほぼフランス語というのも初挑戦となる。配役は、監督作『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）に出演したゾーイ・ドゥイッチ以外、ほぼ無名のキャスティングで作り上げている。リンクレイターは「観客に"1959年の若者たちと一緒に映画を作っている感覚"を味わわせるためには既視感のないキャスティングが不可欠だった」と語り、本作の主人公となるジャン＝リュック・ゴダール役には写真家やモデルとして活動していたギヨーム・マルベックを迎えた。フランス映画界を代表する俳優ジャン＝ポール・ベルモンドをオーブリー・デュラン、ヌーヴェルヴァーグを支えた撮影監督ラウル・クタールをマチュー・パンシナほか、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、シュザンヌ・シフマン、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど劇中に数多く登場する映画人たちもほぼ無名の俳優陣が務めている。

この度、監督を務めるリチャード・リンクレイターのインタビューとメイキング写真が公開となった。

これまで「ベテランの映画監督は、映画を作る過程についての映画を作るべきだ」と語ってきたリンクレイター。しかし、自身の撮影現場を題材にするのではなく、彼が興味を持ったのは、映画史に残る一本が生まれた瞬間だった。

リンクレイター：「実際に映画を作っていると、面白かったり、何かを物語っていたりする出来事に出会います。心の中で映画を作り始める、と言いますか。でも、私は自分自身の映画作りについて描きたかったわけではありませんでした。私にとって、より興味深かったのは、別の映画の歴史について描くことだったんです」

共同脚本家のヴィンス・パルモとホリー・ジェントが、約13年前から取り組んでいた脚本を見せてくれたことが、本作への参加のきっかけになったという。

リンクレイター：「脚本を読んで、『私も仲間に入れてほしい』と思いました。私はあの時代が大好きです。本当に素晴らしい瞬間だったのでしょうし、ゴダールは実に興味深い人物です。私たちは夢中になりました。これほどまでに、別の映画の内側へ入り込むのは、本当に楽しかったですね」

ゴダール役に抜擢されたギヨーム・マルベックについて、リンクレイターは、その外見だけではなく、本人が持つ存在感こそが決め手だったと明かす。

リンクレイター：「ギヨームが入ってきたとき、これが初めての演技だと思う人はいなかったでしょう。映画の中で演技をしているだけでなく、実際に監 督までしているように見えました。現場全体に対して、自然に権威を持っていたんです」

また、ジャン＝ポール・ベルモンド役のオーブリー・デュラン、ジーン・セバーグ役のゾーイ・ドゥイッチについても、「似ている」と評される理由は、 単なる外見の再現ではないと強調する。

リンクレイター：「それは、彼らの演技力とパーソナリティの力です。彼らは本当に優れた俳優で、常に全力を尽くしてくれました。一緒に仕事ができて、とても幸運でした」

本作は時代を描く作品であると同時に、まるでその時代に実際に撮影された映画のような独特の質感を備えている。リンクレイターは、企画を考え始めた段階から、完成した映画のルックが頭の中に見えていたという。

リンクレイター：「それは、1959年に作られた映画でした。あの時代に撮影された映画には、手段が限られていたからこそ生まれた、独特のルックとスタイルがあります。撮影方法やアングルも含めて、この映画の中に、当時の映画へ入れたら違和感が生まれるようなショットを、一つも作りたくありませんでした」

そのため、1960年以降に発展したカメラワークや撮影技法を、意識的に頭から消していった。

リンクレイター：「彼らがやったであろう方法で撮影しました。クレーンもドリーもなかったので、バルコニーから撮ったり、手持ちで撮影したり、屋外をわずかに露出オーバーにしたりして、あのルックを実現したんです」

一方で、ゴダールの演出そのものを模倣する意図はなかったと語る。

リンクレイター：「私たちが作っているのはゴダール映画ではありません。ジャンプカットもそれほど多くない。あの時代に、別の映画作家が作った一本、というのがコンセプトでした。フランスのヌーヴェルヴァーグの世界で皆がたむろしているような、"たむろ映画"のルックと感触を目指したんです」

最後に、ヌーヴェルヴァーグについて詳しく知らない若い観客にも、気後れせず本作を楽しんでほしいと語った。

リンクレイター：「この映画を作るとき、若い人たちが、理解できない引用や、知らない人物の名前に威圧されないでほしいと思っていました。若い人たちが集まって何かを作るという物語そのものは、とてもシンプルです。この映画について"分からない"ことなどありません」

そして、映画をきっかけに当時の人物や作品へ興味を持ってもらえたなら、「とても感激する」と続ける。

リンクレイター：「映画作家や、映画作家を目指している人にとって、彼らが私に影響を与えたように、何十年が経っても、そのメッセージは次の世代へ受け継がれていきます」

リンクレイターにとって、ヌーヴェルヴァーグの精神は過去のものではない。

リンクレイター：「私にとってヌーヴェルヴァーグとは、個人的な映画、自己表現、友人を集めて、とにかく"やる"ことを意味します。それは絶えることがありません。革命は続いているんです。常に、どこかで起きている」

本作で描きたかったのは、映画作りに伴う不安や危うさだけでなく、その根底にある純粋な楽しさだったという。

リンクレイター：「映画を作ることは、少し怖く、少し不安定かもしれない。でも、ただ楽しいんだということを示したかった。特に、初めての映画を作るときの、あの高揚感を捉えようとしました」

続けて、「もしこの映画が誰かを奮い立たせ、自分自身をその状況に置き、自分たちの映画を実現するきっかけになるのなら、それはとても良いメッセージだと思います」と締めくくった。

あわせて公開されたのは、メイキング写真4点。監督、キャスト、スタッフが一堂に会した集合ショットをはじめ、カチンコを手に撮影へ臨む姿や、当時の映画雑誌編集部を再現したセット、パリの街中で大掛かりな撮影を行う様子が収められている。モノクロームの画面からは、1959年の映画製作現場を現代に蘇らせた、本作ならではの熱気と遊び心が伝わってくる。

また、山下敦弘ら著名人8名のコメントが公式Webサイトで公開となっている。