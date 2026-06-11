ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開 配給：AMG エンタテインメント）のアザービジュアルが公開となった。

リチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』のアザービジュアルが公開

アザービジュアルの裏面

『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールと彼の長編デビュー作にして、ヌーヴェルヴァーグ＝「新しい波」と呼ばれる当時の革新的な映画運動の記念碑的作品となった『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を、仏映画界を代表する映画作家たちとの活気ある交流とともに描いた青春物語。

学生の頃、ヌーヴェルヴァーグに夢中になり、その自由な撮り方と姿勢に大きな影響を受け、この企画を10年以上前から温めてきたと語るリンクレイターは、今回、『勝手にしやがれ』のスタイルに倣ったアカデミー比率（1：1.37）の白黒の作品に仕上げた。全編ほぼフランス語というのも初挑戦となる。配役は、監督作『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）に出演したゾーイ・ドゥイッチ以外、ほぼ無名のキャスティングで作り上げている。リンクレイターは「観客に"1959年の若者たちと一緒に映画を作っている感覚"を味わわせるためには既視感のないキャスティングが不可欠だった」と語り、本作の主人公となるジャン＝リュック・ゴダール役には写真家やモデルとして活動していたギヨーム・マルベックを迎えた。フランス映画界を代表する俳優ジャン＝ポール・ベルモンドをオーブリー・デュラン、ヌーヴェルヴァーグを支えた撮影監督ラウル・クタールをマチュー・パンシナほか、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、シュザンヌ・シフマン、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど劇中に数多く登場する映画人たちもほぼ無名の俳優陣が務めている。

この度、劇中に登場する人物ガイドとなるアザービジュアルが公開となった。ヌーヴェルヴァーグのアルファベットを切り抜いたデザインで、46人が列挙されている。ジャン＝リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、ロベール・ブレッソン、ジャン・コクトー、エリック・ロメール、クロード・シャブロル、ジュリエット・グレコ、フランソワーズ・アルヌールら、映画監督、作家、俳優が登場する本作は、宝探しのように彼らを見つけ出すというのも楽しみ方の一つだ。そして、表面はアザービジュアル、裏面にはライター／編集者の小柳帝による人物解説を掲載したミニポスター（A2折り畳み）が限定で上映劇場で順次配布中となっている。デザインを手掛けたのは、本作の日本版ビジュアルを担当したグラフィックデザイナーの大島依提亜。また、三浦哲哉、須藤健太郎ら著名人12名のコメントも公式Webサイトで公開となっている。