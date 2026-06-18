ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開 配給：AMG エンタテインメント）の本編映像と5点が公開となった。また、ヌーヴェルヴァーグ作品を収録したコンピレーションアルバムの発売、公開記念イベントや特集上映の情報も到着している。

『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールと彼の長編デビュー作にして、ヌーヴェルヴァーグ＝「新しい波」と呼ばれる当時の革新的な映画運動の記念碑的作品となった『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を、仏映画界を代表する映画作家たちとの活気ある交流とともに描いた青春物語。

学生の頃、ヌーヴェルヴァーグに夢中になり、その自由な撮り方と姿勢に大きな影響を受け、この企画を10年以上前から温めてきたと語るリンクレイターは、今回、『勝手にしやがれ』（1960）のスタイルに倣ったアカデミー比率（1：1.37）の白黒の作品に仕上げた。全編ほぼフランス語というのも初挑戦となる。配役は、監督作『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）に出演したゾーイ・ドゥイッチ以外、ほぼ無名のキャスティングで作り上げている。リンクレイターは「観客に"1959年の若者たちと一緒に映画を作っている感覚"を味わわせるためには既視感のないキャスティングが不可欠だった」と語り、本作の主人公となるジャン＝リュック・ゴダール役には写真家やモデルとして活動していたギヨーム・マルベックを迎えた。フランス映画界を代表する俳優ジャン＝ポール・ベルモンドをオーブリー・デュラン、ヌーヴェルヴァーグを支えた撮影監督ラウル・クタールをマチュー・パンシナほか、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、シュザンヌ・シフマン、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど劇中に数多く登場する映画人たちもほぼ無名の俳優陣が務めている。

この度、初の本編映像が公開となった。映像が映し出すのは、いよいよ始まった『勝手にしやがれ』の撮影現場。気合十分のスタッフに「次へ？」と呼びかけられたジャン＝リュック・ゴダールは、「終了だ。アイデアが尽きた」とまさかの一言を言い放つ。撮影を始めてから未だ2時間しか経っていない。さらに、明日のリハもせず、脚本も用意しないと言う。ジーン・セバーグが詰め寄ると、ゴダールは「前もって渡すと準備するだろ」だとか「僕の意向を無視して自分で考えてしまう。僕の方法なら瞬時に自分を出せる」ともっともらしいことを並べ立て、あくまで自己流スタイルを貫く。あまりにも破天荒なゴダールに、後ろで聞いていた旧知の仲のジャン＝ポール・ベルモンドは笑みをこぼし、はじめは呆れていたセバーグが「独自のやり方を考えだしていくのね、その場で」といたずらっぽく返すと、その場に笑いが起こりゴダールは「また明日」と軽やかに言って去っていく。実にジャン＝リュック・ゴダール的な撮影流儀を垣間見られるワンシーンだ。そのほかにも本編には、即興演出、ゲリラ撮影など、数々の名シーンの裏側と、当時の映画作りの定石をことごとく覆していくゴダール流がいくつも溢れている。ゴダールが映画を変え、今では当たり前に目にする手法の数々。しかしその背景にあるヌーヴェルヴァーグのスピリットは60年以上を経た今も瑞々しく私たちの心を捉える。常識にとらわれず、自由に、軽やかに。そんな新しい風を感じていただきたい。

また、劇場公開にあわせて7月8日にランブリング・レコーズよりヌーヴェルヴァーグ作品を収録したコンピレーションアルバムの発売が決定した。ゴダールの『勝手にしやがれ』『女は女である』（1961）のほか、フランソワ・トリュフォー『大人は判ってくれない』（1959）、ルイ・マル『死刑台のエレベーター』（1958）など名作の楽曲の数々が収録されている。 映画『ヌーヴェルヴァーグ』の劇中曲も5曲収録されているので、映画と一緒に楽しんでほしい。

さらに、以下の公開記念イベント、ゴダール作品のリバイバル上映も予定されている。リンクレイター監督の『ヌーヴェルヴァーグ』を起点に、新作と旧作が繋がる「ゴダール月間」を満喫していただきたい。

【ジャン=リュック・ゴダール監督作品リバイバル上映】

■6月20日〜〈特集上映〉21世紀のジャン=リュック・ゴダール

『愛の世紀』4K修復版 、『映画史特別編 選ばれた瞬間』HD版 、『アワーミュージック』4K修復版、『ゴダール・ソシアリスム』2K版

配給：アイ・ヴィー・シー

■7月24日〜『勝手にしやがれ』（4Kレストア版） 配給:オンリー・ハーツ

■7月31日〜『気狂いピエロ』（2Kレストア版） 配給:オンリー・ハーツ





【『ヌーヴェルヴァーグ』公開記念イベント】

■6月26日 『ヌーヴェルヴァーグ』先行上映

会場：東京日仏学院（アンスティチュ・フランセ東京）

時間：18時30分〜

上映後トークショー予定

ゲスト：枝優花（映画監督・脚本・写真家）、森直人（映画評論家）

■7月1日 『ヌーヴェルヴァーグ』一般試写会

会場：ユーロライブ（東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 2F）

時間：開場18時30分 開映19時

上映後トークショー予定

（※各映画サイトより募集中、マイナビニュースでは募集しておりません）

■7月3日 映画『ヌーヴェルヴァーグ』公開記念トークショー

「映画の自由に夢を見て。―ゴダールとリンクレイターとヌーヴェルヴァーグを巡る対話」

会場：下北沢B&B（東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F）

時間：19時30分〜 ゲスト：須藤健太郎（映画評論家）、降矢聡（映画配給/グッチーズ・フリースクール）、大島依提亜（グラフィックデザイナー）

■7月9日 映画『ヌーヴェルヴァーグ』公開記念特別ライブ

「CINEMATIC JAZZ NIGHT” featuring 小沢咲希クインテット」

会場：恵比寿 BLUE NOTE PLACE （東京都渋谷区恵比寿4-20-4 ガーデンプレイス）

時間：開場18時 開演19時