ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開 配給：AMG エンタテインメント）と、本家『勝手にしやがれ』との比較場面写真が公開となった。

























左段

『勝手にしやがれ』

© 1960 STUDIOCANAL - Société Nouvelle de Cinématographie – ALL RIGHTS RESER



右段

『ヌーヴェルヴァーグ』

© 2025 ARP - Detour Development LLC

©JeanLouisFernandez

『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールと彼の長編デビュー作にして、ヌーヴェルヴァーグ＝「新しい波」と呼ばれる当時の革新的な映画運動の記念碑的作品となった『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を、仏映画界を代表する映画作家たちとの活気ある交流とともに描いた青春物語。

学生の頃、ヌーヴェルヴァーグに夢中になり、その自由な撮り方と姿勢に大きな影響を受け、この企画を10年以上前から温めてきたと語るリンクレイターは、今回、『勝手にしやがれ』（1960）のスタイルに倣ったアカデミー比率（1：1.37）の白黒の作品に仕上げた。全編ほぼフランス語というのも初挑戦となる。配役は、監督作『エブリバディ・ウォンツ・サム!! 世界はボクらの手の中に』（2016）に出演したゾーイ・ドゥイッチ以外、ほぼ無名のキャスティングで作り上げている。リンクレイターは「観客に"1959年の若者たちと一緒に映画を作っている感覚"を味わわせるためには既視感のないキャスティングが不可欠だった」と語り、本作の主人公となるジャン＝リュック・ゴダール役には写真家やモデルとして活動していたギヨーム・マルベックを迎えた。フランス映画界を代表する俳優ジャン＝ポール・ベルモンドをオーブリー・デュラン、ヌーヴェルヴァーグを支えた撮影監督ラウル・クタールをマチュー・パンシナほか、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、シュザンヌ・シフマン、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど劇中に数多く登場する映画人たちもほぼ無名の俳優陣が務めている。

この度、本家『勝手にしやがれ』との比較場面写真が公開となった。ジャン＝ポール・ベルモンド演じる自動車泥棒のミシェルと、ジーン・セバーグ演じるアメリカ人留学生のパトリシアが、パリのシャンゼリゼ通りを寄り添って歩く『勝手にしやがれ』の象徴的なシーン。『ヌーヴェルヴァーグ』では、パトリシアがアメリカの新聞「ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン」のロゴが入った洋服を纏いながら売り歩いている姿を完璧に再現（セバーグとベルモンドを演じたドゥイッチとデュランは『勝手にしやがれ』を何度も見て、歩幅やセリフを読む秒数まで頭にいれ撮影に挑んだ）。さらに、このシーンがどのように撮影されたのかを垣間見せるように、郵便配達用の三輪車の中にカメラマンのラウール・クタールを隠して二人を撮影するゴダールも写りこんでいる。他にも、パトリシアがウィンドウに映る自身を見つめるカット、咥えたばこで新聞を手に持つミシェルなど、ジーン・セバーグを演じたゾーイ・ドゥイッチ、ジャン＝ポール・ベルモンドを演じたオーブリー・デュラン、二人とも上手く特徴を捉えている。他にも、今でもフレンチファッションのアイコンであるボーダーを身にまとう二人の2ショットや新聞を丸めて覗き込むキュートなパトリシアの再現など、そっくりショットが満載だ。新旧を比較し『ヌーヴェルヴァーグ』の再限度の高さを、また伝説のシーンの数々がどのように撮影されたのか。ぜひその目で確かめてほしい。本作の公開を記念し、7月24日から、ゴダールの『勝手にしやがれ 4Kレストア版』（配給:オンリー・ハーツ）が順次公開される予定となっている。

また、日本中の映画を愛する映画館関係者からのコメントが公式Webサイトで公開となっている。