実写版『モアナと伝説の海』のワールドプレミア開催

実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）ワールドプレミアが日本時間7月8日に開催された。また、モアナが大海原へ踏み出す、本編クリップ映像も公開となった。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めた"ロック様"こと、ドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

この度、日本時間7月8日、アメリカ・ロサンゼルスにてワールドプレミアが開催され、メインキャストのモアナ役キャサリン・ランガイア、マウイ役ドウェイン・ジョンソンら豪華キャスト・スタッフ陣が参加した。半神半人の伝説の英雄マウイ役であり本作のプロデューサーも務めるドウェイン・ジョンソンは、スタイリッシュなホワイトスーツに鮮やかなグリーンのレイをあしらい登場。3万2千人を超える応募の中からオーディションでモアナ役に抜擢された19歳の新星キャサリン・ランガイアは、ネイビーとホワイトのボタニカル柄のドレスを纏い、華を添えた。モアナを深い愛で見守るタラおばあちゃん役のレナ・オーウェン、父・トゥイ役のジョン・トゥイ、母・シーナ役のフランキー・アダムスら、本作を彩る豪華実写キャスト陣も集結し、加えて、映画『ハミルトン』（2020）を手掛けたトニー賞＆エミー賞監督トーマス・ケイル、アニメーション版に続き本作の音楽・劇中歌を手掛けるリン＝マニュエル・ミランダ、マーク・マンシーナ、オペタイア・フォアイらクリエイター陣も参加。さらに、アニメーション版でモアナの声優を務め、本作では製作総指揮として携わるアウリイ・クラヴァーリョも駆けつけ、新旧モアナの豪華共演が実現した。 カーペット後に行われたステージイベントでは、キャサリンとドウェインが、ポリネシアの伝統的な衣装に着替えて再登場し、揃ってダンスも披露。会場は大きな歓声に包まれ、世界初上映への期待に、会場の興奮は一気に最高潮へと達した。

主演のキャサリンは、自身が演じたモアナについて「緊張したり怖かったりしていても行動することをためらわず、その感情を自分の原動力にしているところが、彼女のとても好きなところなんです。だから私自身もこのモアナという役に挑むにあたって、とても緊張していましたが、その気持ちを演技に生かしました」と振り返り、その愛の深さを表現。

マウイ役を自ら演じきったドウェインも「ハリウッドでは時折、単なる"映画"を超えた特別な作品が生まれます。この作品もまさにそうだと思います」と、満面の笑みで作品への絶対的な自信を覗かせた。

本作の舵を取った監督のトーマス・ケイルは、「私は、実際の人間同士が向き合い、目と目を合わせ、心と心を通わせることで生まれる感情があると思っています。そこから引き出せる感情表現に私たちは大きな期待を寄せていました。キャサリンが本当に水の中にいることで、作品の感覚も変わります。危険や冒険の感覚がより強く伝わるんです。そのおかげで、物語の壮大さがクライマックスに向かってより大きな効果を発揮すると思います」と、＜超＞実写版だからこその魅力に触れ、その手応えを語ってくれた。

そして、アニメーション版に続き本作の音楽・劇中歌を手掛けたリン＝マニュエル・ミランダは、今回モアナ役に抜擢されたキャサリンに関して、「彼女はすべてを自然体で、オープンな心と誠実さを持って表現できる、まさに"世代に一人いるかどうか"という特別な才能の持ち主です。彼女に出会えたことを本当に感謝していますし、彼女なしではこの映画は成り立ちませんでした」と、絶賛。キャサリンによって新たに描かれるモアナのキャラクターへ強い自信を覗かせた。

さらに、ドウェインは「この物語はポリネシア文化だけのものではありません。世界中の人々が共有できる物語です。だからこそ、皆さんにこの作品をお披露目できることを本当に嬉しく、心から感謝しています。皆さんとこの作品を初めて分かち合えることは、私にとって特別な意味があります。ぜひ楽しんでください」、キャサリンも「皆さんには、これまでの『モアナと伝説の海』で愛されてきたものに再び触れられると同時に、今回新たに加わった要素にも共感していただけたら嬉しいです。私がアニメーション版の『モアナと伝説の海』を愛しているのと同じように、この映画も愛していただけたらと思います！」と熱く語り、日本の劇場で待つ観客へメッセージを送った。

また、モアナが初めて船で海へと出ようとする、本作の象徴ともいえる場面を捉えた、本編映像の一部も公開となった。これは、劇中でモアナが「どこまでも ～How Far I'll Go～」を披露する、本編の中でも特に印象深い至高のミュージカルシーンだ。モトゥヌイの村長である父から教わった、「珊瑚礁を越えてはいけない」という【島の掟】。そして、モアナの心に芽生えた【海への抑えきれない想い】。その間で葛藤しながらも、自分の心の声を信じ、意を決して一歩踏み出していくモアナの姿は、アニメーション版に引き続き本作でも多くの観客の背中を押してくれるはずだ。