実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）のラージフォーマット上映が決定し、それらにあわせたポスター4種が公開となった。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めた"ロック様"こと、ドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

この度、IMAXおよびプレミアムラージフォーマット（Dolby Cinema、4DX、ScreenX）での上映が発表となり、各種フォーマット版のポスタービジュアルも公開された。IMAXでは、迫力のサウンドと映像美により、ダイナミックな大波が目の前に押し寄せてくるような感覚を味わえる。まるで、本当に映画の中に入り込んだかのような没入感で、モアナの繰り広げる大冒険を堪能できる。映像にあわせて立体的で奥行のある音響を楽しめるDolby Cinemaでは、耳元でさざめく心地よい波や風の音、キャラクターの息遣いなどもクリアに再現する。さらに、＜超＞実写版のキャストが彩る名曲――モアナの決意を歌った「どこまでも ～How Far I'll Go～」や、自信に満ち溢れながらもどこか愛らしいマウイの魅力が全開の「俺のおかげさ」も、極上の音響で楽しめる。シーンにあわせて客席が動き、風やミストなど五感を刺激する特殊効果が繰り出される「体感型」シアターシステム4DXでは、モアナとマウイの冒険の一部になったかのように、船に乗っている感覚をリアルに再現。激しく吹き荒れる風や嵐、迫力あるアクションの衝撃までもが、豊かに描かれる。さらに、音楽シーンをより引き立てるため、リズム表現と画面上の動きをバランスよく組み合わせて演出するなど、臨場感たっぷりな仕上がりに。また、前方のスクリーンに加え、左右の壁にも映像が投影され、視界の限界を超える270度の世界を堪能できるScreenXでは、広大な海や島々、空が左右のスクリーンいっぱいに広がり、モアナとともに果てしない海を航海しているかのような圧倒的な没入感を体感できる。この夏は是非、壮大な海が与えてくれる「癒し」と、物語を通じてモアナが届けてくれる「感動」を存分に受け取っていただきたい。