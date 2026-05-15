ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』と『モアナと伝説の海２』のブルーレイ、DVDを収納したBOXセットを2026年7月22日に発売する。価格は7,370円。

『モアナと伝説の海』（2016）は、美しい海とその海に選ばれ愛されたひとりの少女の心の成長を、歌と映像で描いたファンタジー・アドベンチャー。盗まれた女神の「心」を取り戻し、世界に平和をもたらすという大きな使命のために、悩み傷つきながらも世界を救う冒険に挑む中、伝説の英雄マウイと出会い、ともに苦難を乗り越え自分の進むべき道を切り拓いて行く。

続く『モアナと伝説の海２』（2024）の舞台は、前作の冒険から3年後。海と特別な絆で結ばれたモアナが、すべての海をつなぐ千年にひとりの「導く者」となり、彼方の島にいる人々を探す中、人間を憎み世界を引き裂いた「嵐の神の伝説」を知り、その呪いを解き世界を再びひとつにするため、マウイや新たな仲間たちと危険に満ちた新たな航海に出る物語。

今回、それら2作品をBOXセットにした『モアナと伝説の海：２ムービー・コレクション』が発売される運びとなった。なお、ブルーレイとDVDのディスク内容は、既発の『モアナと伝説の海 ブルーレイ＋DVD セット』（WDXA-1035）および『モアナと伝説の海２ ブルーレイ＋DVD セット』（WDXA-1018）と同じで、パッケージのみが異なる。