ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』と『モアナと伝説の海２』のブルーレイ、DVDを収納したBOXセットを2026年7月22日に発売する。価格は7,370円。
『モアナと伝説の海』（2016）は、美しい海とその海に選ばれ愛されたひとりの少女の心の成長を、歌と映像で描いたファンタジー・アドベンチャー。盗まれた女神の「心」を取り戻し、世界に平和をもたらすという大きな使命のために、悩み傷つきながらも世界を救う冒険に挑む中、伝説の英雄マウイと出会い、ともに苦難を乗り越え自分の進むべき道を切り拓いて行く。
続く『モアナと伝説の海２』（2024）の舞台は、前作の冒険から3年後。海と特別な絆で結ばれたモアナが、すべての海をつなぐ千年にひとりの「導く者」となり、彼方の島にいる人々を探す中、人間を憎み世界を引き裂いた「嵐の神の伝説」を知り、その呪いを解き世界を再びひとつにするため、マウイや新たな仲間たちと危険に満ちた新たな航海に出る物語。
今回、それら2作品をBOXセットにした『モアナと伝説の海：２ムービー・コレクション』が発売される運びとなった。なお、ブルーレイとDVDのディスク内容は、既発の『モアナと伝説の海 ブルーレイ＋DVD セット』（WDXA-1035）および『モアナと伝説の海２ ブルーレイ＋DVD セット』（WDXA-1018）と同じで、パッケージのみが異なる。
『モアナと伝説の海』
■ストーリー
伝説が息づく南の楽園モトゥヌイを治める村長の娘、モアナは危機に瀕した島を救うために、禁じられた海へ漕ぎ出す決意をする。命の女神テ・フィティの「心」を返し、この世界を闇から救うために。身勝手で自信満々な伝説の英雄マウイを道連れに、悩み傷つきながらも、自分を信じて進み続けるモアナの冒険に心が熱くなる。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
モアナ：アウリイ・クラヴァーリョ（屋比久知奈）
マウイ：ドウェイン・ジョンソン（尾上松也）
タラおばあちゃん：レイチェル・ハウス（夏木マリ）
トゥイ：テムエラ・モリソン（安崎求）
シーナ：ニコール・シャージンガー（中村千絵）
タマトア：ジェマイン・クレメント（ROLLY）
■スタッフ
監督：ジョン・マスカー、ロン・クレメンツ
脚本：ジャレド・ブッシュ
製作：オスナット・シューラー
製作総指揮：ジョン・ラセター
音楽：リン＝マニュエル・ミランダ、マーク・マンシーナ、オペタイア・フォアイ
アニメーター：エリック・ゴールドバーグ
コレオグラファー：リウファウ
『モアナと伝説の海２』
■ストーリー
壮大な冒険から3年。海と特別な絆で結ばれたモアナは、すべての海をつなぐ千年にひとりの「導く者」となり、彼方の島にいる人々を探していた。ある日、人間を憎み世界を引き裂いた「嵐の神の伝説」を知ったモアナは、その呪いを解き、世界を再びひとつにするため、半神半人の英雄・マウイや新たな仲間と共に危険に満ちた新たな航海に出る。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
モアナ：アウリイ・クラヴァーリョ（屋比久知奈）
マウイ：ドウェイン・ジョンソン（尾上松也）
タラおばあちゃん：レイチェル・ハウス（夏木マリ）
マタンギ：アフィマイ・フレーザー（ソニン）
ケレ：デヴィッド・フェイン（山路和弘）
モニ：フアラライ・チャン（小関裕太）
ロト：ローズ・マタフェオ（鈴木梨央）
シメア：カリーシ・ランバート＝ツダ（増留優梨愛）
トゥイ村長：テムエラ・モリソン（安崎求）
シーナ：ニコール・シャージンガー（中村千絵）
■スタッフ
監督：デイブ・デリック・ジュニア、ジェイソン・ハンド、デイナ・ルドゥー・ミラー
脚本：デイナ・ルドゥー・ミラー、ジャレド・ブッシュ
製作：クリスティーナ・チェン、イヴェット・メリノ
製作総指揮：ジャレド・ブッシュ
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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